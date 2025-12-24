Любопитно

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

24 декември 2025, 16:57
3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето
Източник: iStock

Н астъпи сезонът на празничните лакомства. Макар че една типична празнична вечеря сама по себе си може да съдържа над 3000 калории, десертът е голямо изкушение.

Три десерта не само носят вкусова наслада, но и са пълни с изненадващи хранителни ползи.

Учените разкриха кой е най-здравословният коледен десерт

Тъй като почти половината от американците посещават празнични партита само заради лакомствата, не е чудно, че тортите, бисквитите, пайовете и други са на първо място в мислите им. Независимо дали вашето меню черпи вдъхновение от Сините зони или следвате семейни традиции, краят на храненето може да бъде както празничен, така и да носи добро настроение.

Турон де Хихона

Това сладко изкушение от Испания представлява мек нуга, който създава богата, кремообразна, подобна на масло паста, но без високото съдържание на наситени мазнини в маслото.

Известното ястие е направено от четири прости съставки – печени бадеми, мед, захар и яйчен белтък – и идва от град Хихона в Аликанте, пристанищен град на югоизточното крайбрежие.

Бадемите осигуряват мононенаситени мазнини, здравословни хранителни мазнини, които могат да понижат нивата на холестерола в кръвта и да намалят риска от сърдечни заболявания и инсулт. Те също така съдържат високи нива на витамин Е, мощен антиоксидант, и фолиева киселина, важен витамин от група В, необходим за производството на нови клетки в тялото.

Междувременно, както ядките, така и яйчените белтъци осигуряват много протеини, за да се чувствате сити и да изграждате мускули.

Панетоне

Коледна класика, този италиански сладък козунак краси много празнични маси с десерти. Известен със своята висока, куполообразна форма и лека текстура, панетонето се прави с естествена закваска, предлагайки ползи за здравето като подобрено храносмилане и дори контрол на кръвната захар.

Този сладък деликатес традиционно е обсипан със захаросани цитруси, като портокалови кори, и стафиди. Цитрусовите плодове не само са зимна храна, но могат да бъдат и чудесен източник на витамин С, осигуряващ необходимата имунна подкрепа срещу зимните настинки. Плодовете също така могат да стимулират производството на колаген и хиалуронова киселина, което придава блясък на кожата ви. И независимо дали ги обичате или мразите, стафидите предлагат фибри, желязо, калий и антиоксиданти, които понижават кръвното налягане и холестерола, като същевременно подпомагат храносмилането.

Меломакарона

Направо от Гърция, меломакароните са бисквити с форма на яйце, изпечени със зехтин и натрошени орехи. След това, докато са още горещи, изпечените сладкиши се потапят в мед, за да поемат сладостта.

Богат на мононенаситени мазнини и антиоксиданти, зехтинът подобрява здравето на сърцето, стабилизира кръвната захар и защитава мозъчната функция. Орехите също така осигуряват противовъзпалително действие от съдържанието си на антиоксиданти, като същевременно подпомагат здравословното стареене и управлението на теглото.

Макар и все още захар, която трябва да се консумира умерено, медът също съдържа антиоксидантни, противовъзпалителни и антибактериални ефекти за естествен енергиен тласък, подкрепа на имунитета и облекчаване на кашлицата.

Празнични десерти Здравословни лакомства Хранителни ползи Турон де Хихона Панетоне Меломакарона Испански десерти Италиански десерти Гръцки десерти Бадеми
Последвайте ни

По темата

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 10 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 10 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 9 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 10 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Свят Преди 20 минути

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

България Преди 29 минути

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 2 часа

Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно

<p>Израел уби финансист на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел уби финансист на "Хамас" в Газа

Свят Преди 2 часа

Той бе определен от израелските власти като "един от архитектите" на кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

Свят Преди 3 часа

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Любопитно Преди 3 часа

Според експерт, всяка една играчка от този "черен списък" може да прати детето ви на операционната маса

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Свят Преди 3 часа

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз

Очаква ни студен и снежен януари

Очаква ни студен и снежен януари

България Преди 3 часа

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Свят Преди 3 часа

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г.

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Свят Преди 3 часа

<p>Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в пакети с фъстъци</p>

Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия

Свят Преди 3 часа

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година

Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година

Пари Преди 3 часа

Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева през целия януари

<p>Кремъл реагира на&nbsp;предложения нов вариант на плана за мир в Украйна</p>

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Свят Преди 4 часа

"Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата", заяви Дмитрий Песков

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Свят Преди 4 часа

Мощно земетресение разтърси Тайван

Мощно земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 4 часа

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

Свят Преди 4 часа

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Разкритие: Алонсо искал Модрич да остане в Реал, но не и ръководството

Gong.bg

Футболистите на Лудогорец с мил жест за Коледа

Gong.bg

Турски тир катастрофира на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново работи

Nova.bg