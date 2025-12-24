3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

Н астъпи сезонът на празничните лакомства. Макар че една типична празнична вечеря сама по себе си може да съдържа над 3000 калории, десертът е голямо изкушение.

Три десерта не само носят вкусова наслада, но и са пълни с изненадващи хранителни ползи.

Учените разкриха кой е най-здравословният коледен десерт

Тъй като почти половината от американците посещават празнични партита само заради лакомствата, не е чудно, че тортите, бисквитите, пайовете и други са на първо място в мислите им. Независимо дали вашето меню черпи вдъхновение от Сините зони или следвате семейни традиции, краят на храненето може да бъде както празничен, така и да носи добро настроение.

Турон де Хихона

Това сладко изкушение от Испания представлява мек нуга, който създава богата, кремообразна, подобна на масло паста, но без високото съдържание на наситени мазнини в маслото.

Известното ястие е направено от четири прости съставки – печени бадеми, мед, захар и яйчен белтък – и идва от град Хихона в Аликанте, пристанищен град на югоизточното крайбрежие.

Бадемите осигуряват мононенаситени мазнини, здравословни хранителни мазнини, които могат да понижат нивата на холестерола в кръвта и да намалят риска от сърдечни заболявания и инсулт. Те също така съдържат високи нива на витамин Е, мощен антиоксидант, и фолиева киселина, важен витамин от група В, необходим за производството на нови клетки в тялото.

Междувременно, както ядките, така и яйчените белтъци осигуряват много протеини, за да се чувствате сити и да изграждате мускули.

Панетоне

Коледна класика, този италиански сладък козунак краси много празнични маси с десерти. Известен със своята висока, куполообразна форма и лека текстура, панетонето се прави с естествена закваска, предлагайки ползи за здравето като подобрено храносмилане и дори контрол на кръвната захар.

Този сладък деликатес традиционно е обсипан със захаросани цитруси, като портокалови кори, и стафиди. Цитрусовите плодове не само са зимна храна, но могат да бъдат и чудесен източник на витамин С, осигуряващ необходимата имунна подкрепа срещу зимните настинки. Плодовете също така могат да стимулират производството на колаген и хиалуронова киселина, което придава блясък на кожата ви. И независимо дали ги обичате или мразите, стафидите предлагат фибри, желязо, калий и антиоксиданти, които понижават кръвното налягане и холестерола, като същевременно подпомагат храносмилането.

Меломакарона

Направо от Гърция, меломакароните са бисквити с форма на яйце, изпечени със зехтин и натрошени орехи. След това, докато са още горещи, изпечените сладкиши се потапят в мед, за да поемат сладостта.

Богат на мононенаситени мазнини и антиоксиданти, зехтинът подобрява здравето на сърцето, стабилизира кръвната захар и защитава мозъчната функция. Орехите също така осигуряват противовъзпалително действие от съдържанието си на антиоксиданти, като същевременно подпомагат здравословното стареене и управлението на теглото.

Макар и все още захар, която трябва да се консумира умерено, медът също съдържа антиоксидантни, противовъзпалителни и антибактериални ефекти за естествен енергиен тласък, подкрепа на имунитета и облекчаване на кашлицата.