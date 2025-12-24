Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

К метът на София Васил Терзиев и Никола Цолов споделиха празнично настроение и усмивки по време на разходка с коледното влакче пред храм-паметника "Св. Александър Невски".

В публикация във Facebook кметът на София Васил Терзиев съобщава, че заедно с Никола Цолов са се качили на коледното влакче в центъра на столицата.

По думите му такива моменти напомнят колко е важно да се намира време за споделени преживявания в града.

Коледните влакчета обикалят центъра на София в периода от 16 декември до 4 януари. Те се движат всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на интервал от 30 минути.

Началната и крайната спирка на маршрута е площад "Александър Невски", като има и междинна спирка при НДК - на ъгъла на бул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Витоша".

Цената на билета е 5 лева. За деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно, когато са с придружител.