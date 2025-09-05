Тръмп събра технологичния елит в Белия дом, но без Мъск (СНИМКИ)

П резидентът Доналд Тръмп събра елита на технологичния свят на вечеря в Белия дом, като сред присъстващите отсъстваше един забележителен гигант от индустрията. На вечерята на 4 септември присъстваха: основателят на Meta Марк Зукърбърг; основателят на Microsoft Бил Гейтс; изпълнителният директор на Apple Тим Кук; Сергей Брин и Сундар Пичай от Google; както и основателят на OpenAI Сам Алтман.

Не присъстваше Илон Мъск, лидерът на Tesla, X и SpaceX, който някога беше сред най-близките съюзници на Тръмп, преди да се разделят, предаде USA Today.

Мъск заяви в публикация в социалните мрежи, че „бил поканен, но за съжаление не можел да присъства“.

След някога хладните отношения със Силициевата долина, Тръмп е приет с отворени обятия от много технологични лидери в своя втори мандат. Президентът възприе благоприятен подход към индустрията, насърчавайки криптовалутите, предупреждавайки чужди държави срещу въвеждането на технологични регулации и прокарвайки план за американско доминиране в областта на изкуствения интелект (AI), като същевременно отмени ограниченията за AI на бившия президент Джо Байдън.

Гостите на вечерята се редуваха да хвалят Тръмп по време на събитието. Технологичните лидери, поканени в Белия дом, представляват някои от най-големите AI компании в света.

Зукърбърг седеше до президента, докато Гейтс беше до първата дама Мелания Тръмп.

„Чест е да бъда тук с тази група хора, те водят революция в бизнеса, в гениалността и във всяка друга дума, която бихте могли да си представите“, каза Тръмп, откривайки събитието в Държавната трапезария на Белия дом.

По-рано през деня Мелания Тръмп беше домакиня на събитие в Белия дом, фокусирано върху AI, на което присъстваха Алтман и Пичай. „Роботите са тук. Нашето бъдеще вече не е научна фантастика“, каза Мелания Тръмп на събитието, което беше посветено на образователна инициатива за AI, която тя ръководи.

Американските компании се състезават да установят доминация в областта на AI над Китай, а Тръмп е голям поддръжник на това усилие. Той назначи венчър капиталиста Дейвид Сакс за „цар“ на AI и криптовалутите в Белия дом. Сакс очерта усилията на администрацията на Тръмп да осигури „доминиране“ на САЩ в AI и благодари на технологичните лидери, присъстващи на по-ранното събитие за AI, че „поставят Америка на първо място“.

Тръмп въведе агресивна програма за мита и насърчи компаниите да преместят производството си в Съединените щати, което накара мнозина да обявят нови инвестиции в САЩ. Кук се присъедини към Тръмп в Белия дом през август, за да обяви допълнителни 100 милиарда долара разходи от Apple за операциите си в САЩ. „Всички сте за Америка“, каза Сакс на технологичните лидери на 4 септември.

Администрацията на Тръмп публикува план за изкуствен интелект през юни, който цели да облекчи екологичните правила и значително да разшири износа на AI към съюзниците, в опит да запази американското предимство пред Китай в тази критична технология. Планът за AI на Тръмп, който включва около 90 препоръки, призовава за износ на американски софтуер и хардуер за AI в чужбина, както и за ограничаване на щатските закони, смятани за твърде ограничаващи, за да позволят на технологията да процъфтява – ясно отклонение от подхода на Байдън „висока ограда“, който ограничаваше глобалния достъп до желаните AI чипове.

Meta, Google, Microsoft, Apple и OpenAI са големи играчи на пазара за AI. Зукърбърг, Пичай, Кук и Алтман присъстваха на инаугурацията на Тръмп. Мъск също присъства на инаугурацията и ръководеше Департамента за ефективност на правителството на Тръмп в опит да реформира федералното правителство, но оттогава се скара с президента, след като напусна Белия дом.

Списъкът с поканени на вечерята включва двайсетина водещи фигури от технологичния сектор. Сред другите имена в списъка, според служител на Белия дом, са: изпълнителният директор на Figma Дилън Фийлд; президентът на Groq Съни Мадра; основателят на Social Capital Чамат Палихапития; основателят на Zynga Марк Пинкус; основателят на Ring Джейми Симиноф; и изпълнителният директор на Oracle Сафра Кац. Също в списъка са: изпълнителният директор на Blue Origin Дейвид Лимп; изпълнителният директор на Micron Technology Санджай Мехротра; президентът на OpenAI Грег Брокман; изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела; основателят на Tibco Вивек Ранадиве; и главният технологичен директор на Palantir Шям Санкар.

