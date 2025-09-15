Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

О коло 100 дни след напускането на Елон Мъск от администрацията на Тръмп, федералните служители продължават да се борят с продължаващите последици от неговия "Департамент за правителствена ефективност" (DOGE), пише The Times of India (TOI).

Влиянието на това извънредно предизвикателство за федералната администрация вероятно ще продължи. Работейки от основен офис близо до Белия дом, Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти. Подходът му беше прецизен, използвайки компактни групи от технологични специалисти, които методично разграждаха държавната служба на страната, наброяваща над 2 милиона души. Според "Партньорството за обществена служба" (Partnership for Public Service), независима организация със седалище във Вашингтон, до момента около 200 000 държавни служители са напуснали федералната служба.

Мнозина работници, включително редица военни ветерани, изпитаха сериозен стрес, като установените им кариери внезапно приключиха и професионалният им принос бе оценен като незначителен. След забележимия спор на Мъск с президента Тръмп тази пролет, DOGE до голяма степен прекрати дейността си. "От първоначалната програма не е останало много", заяви Макс Стиър, президент и главен изпълнителен директор на "Партньорството за обществена служба".

"Малко е като Годзила, който е унищожил града и е изчезнал", каза Стиър пред AFP. "Годзила е изчезнал, но градът все още е разрушен." След публичния разрив, Мъск сега нарича американското правителство "напълно разрушено", като заключава, че политиците от всички партии ще се противопоставят на бюджетни съкращения, които биха разгневили избиратели и поддръжници.

Повечето ръководители на DOGE науснаха след Мъск, включително Стив Дейвис, неговият надежден заместник, който ръководеше екипите, проникващи в правителствени офиси и системи, за да прилагат съкращения на разходите. Независимо от това, част от персонала остава във федералните департаменти, работейки като обикновени служители, но запазвайки влияние, което прави действията им по-малко видими. "Не разбирайте липсата на Мъск като знак, че са изчезнали", предупреди служител на Пентагона, говорейки конфиденциално, за да избегне последици. "DOGE все още е жив и създава проблеми."

Няколко съюзници на Елон Мъск сега заемат ключови позиции във федералното правителство. Член на борда на Tesla Джо Гебия ръководи преустройството на правителствените уебсайтове. В Администрацията за социално осигуряване (SSA) CIO Арам Могадаси е обект на сигнал от вътрешен информатор, че неговият екип е изложил масивна база данни на уязвим облачен сървър. Инвеститорът Брад Смит, който веднъж е напуснал DOGE след съкращения в Департамента по здравеопазване и социални услуги (сега ръководен от Робърт Ф. Кенеди-младши), се е върнал, за да ръководи глобални здравни проекти в Държавния департамент. Бившият партньор на Andreessen Horowitz, Скот Купор, ръководи Службата за управление на персонала на САЩ, докато бившият му шеф Марк Андрийсен остава влиятелен в Белия дом. Други поддръжници на Мъск заемат по-ниски постове, включително Едуард "Биг Болс" Користин, чието нападение във Вашингтон, според съобщения, е накарало Тръмп да разположи Националната гвардия.

Идентичността на DOGE става все по-неясна. "Въпросът как да се дефинира DOGE? Кой е DOGE? стана много по-сложен", каза Фейт Уилямс от Проекта за надзор върху правителството (Project on Government Oversight). Официално ръководен от временно изпълняващата длъжността директор Ейми Глийсън, голяма част от мисията му е преместена към Ръсел Воугт в Службата за управление на бюджета.

Защитничката на гражданските свободи Синди Кон предупреждава, че работата на DOGE сега се извършва "зад кулисите", като бивши служители и информатори алармират за скрито лошо управление и рискове.

