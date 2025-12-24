България

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

24 декември 2025, 17:04
Пуснаха отново шести блок на АЕЦ

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна
Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена
Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая
Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Б ългарският национал Алекс Грозданов попадна на осмо място в престижната класация на специализирания уебсайт Volleyball World за най-добри играчи през изминалата календарна година. Централният блокировач спечели титлата на Полша с Богданка Люблин и заслужи сребърен медал на Световното първенство по волейбол във Филипините през септември. 

* Видеото е архивно!

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

"Изключителен авторитет и пълен контрол край мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него. Алекс Грозданов се отличаваше през целия сезон и бе истинска стена на мрежата. Той завърши полското първенство като втори най-добър блокировач и помогна значително на Богданка Люблин да спечели титлата", пишат от Volleyball World във Фейсбук.

"На международната сцена неговото влияние беше дори по голямо. Той бе капитан на България на Световното първенство и завърши турнира като номер 1 сред блокировачите. Алекс изигра ключова роля за завръщането на българския национален отбор на финал след 55-годишно прекъсване", пишат още от Volleyball World, следвани от 5.4 милиона души във Фейсбук.

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра. Volleyball World ще обяви останалите си имена в челната десетка в близките дни.  

Източник:  БТА, Ивайло Георгиев    
Алекс Грозданов Волейбол Централен блокировач Световно първенство Български национал Титла на Полша Сребърен медал Volleyball World Най-добри играчи Капитан на България
Последвайте ни

По темата

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

ТИР катастрофира на Прохода на Републиката, движението е затруднено

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 10 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 10 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 9 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 10 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Свят Преди 6 минути

Самоличността им за момента не е установена

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

Любопитно Преди 40 минути

<p>Спектакъл от лава -&nbsp;Килауеа изригна отново</p>

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Свят Преди 1 час

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще

<p>Израел уби финансист на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел уби финансист на "Хамас" в Газа

Свят Преди 2 часа

Той бе определен от израелските власти като "един от архитектите" на кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

Свят Преди 3 часа

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Любопитно Преди 3 часа

Според експерт, всяка една играчка от този "черен списък" може да прати детето ви на операционната маса

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Свят Преди 3 часа

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз

Очаква ни студен и снежен януари

Очаква ни студен и снежен януари

България Преди 3 часа

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Свят Преди 3 часа

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г.

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Свят Преди 3 часа

<p>Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в пакети с фъстъци</p>

Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия

Свят Преди 3 часа

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година

Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година

Пари Преди 4 часа

Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева през целия януари

<p>Кремъл реагира на&nbsp;предложения нов вариант на плана за мир в Украйна</p>

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Свят Преди 4 часа

"Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата", заяви Дмитрий Песков

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Свят Преди 4 часа

Мощно земетресение разтърси Тайван

Мощно земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 4 часа

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

Свят Преди 4 часа

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Разкритие: Алонсо искал Модрич да остане в Реал, но не и ръководството

Gong.bg

Футболистите на Лудогорец с мил жест за Коледа

Gong.bg

Турски тир катастрофира на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново работи

Nova.bg