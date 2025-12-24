Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Б ългарският национал Алекс Грозданов попадна на осмо място в престижната класация на специализирания уебсайт Volleyball World за най-добри играчи през изминалата календарна година. Централният блокировач спечели титлата на Полша с Богданка Люблин и заслужи сребърен медал на Световното първенство по волейбол във Филипините през септември.

"Изключителен авторитет и пълен контрол край мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него. Алекс Грозданов се отличаваше през целия сезон и бе истинска стена на мрежата. Той завърши полското първенство като втори най-добър блокировач и помогна значително на Богданка Люблин да спечели титлата", пишат от Volleyball World във Фейсбук.

"На международната сцена неговото влияние беше дори по голямо. Той бе капитан на България на Световното първенство и завърши турнира като номер 1 сред блокировачите. Алекс изигра ключова роля за завръщането на българския национален отбор на финал след 55-годишно прекъсване", пишат още от Volleyball World, следвани от 5.4 милиона души във Фейсбук.

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра. Volleyball World ще обяви останалите си имена в челната десетка в близките дни.