Принц Андрю може да поиска разсекретяване на споразумение, което го защитава от обвиненията в изнасилване

Б ританският принц Андрю може да поиска да бъде разсекретено споразумение от 2009 г., което според адвокатите му ще го защити от съдебното дело по обвинение в изнасилване, заведено от американка, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Съдията от Манхатън Лорета Преска реши, че принцът може да потърси информацията в подкрепа на твърденията, че договорка между ищцата Вирджиния Джюфре и покойния финансист Джефри Епстийн обезсилва обвиненията срещу него.

Update: Prince Andrew’s lawyer seems to suggest Epstein victim Virginia Giuffre is barred from suing him by her 2009 settlement with Epstein. Not so, says lawyer who negotiated 2009 settlement. https://t.co/D6qRN9HEtM — Ben Wieder (@benbwieder) September 13, 2021

Споразумението е подписано между двамата през 2009 г. в имението на покойния финансист във Флорида, но принц Андрю не е страна по него. Съдържанието му е секретно и е част от дело, което Джюфре води срещу Джизлейн Максуел, дългогодишна приятелка на Епстийн. Ищцата твърди, че е била изнасилена в нейния апартамент в Лондон.

Защитаващият интересите на херцога на Йорк адвокат Андрю Бретлър смята, че споразумението "освобождава клиента ми от всякаква отговорност".

Той говори на първото изслушване по съдебния иск, заведен през август от Джюфре, която твърди, че британският принц я е изнасилил през 2001 г., когато тя не е била навършила 18-годишна възраст.

A British court on Friday said Prince Andrew's legal team had been given seven days to challenge a decision to notify him about a US civil case accusing him of sexual assaulthttps://t.co/gcHR6JE9Ff — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2021

Синът на британската кралица Елизабет Втора категорично отрича обвиненията. Вирджиния Джюфре многократно отправя обвинения срещу британския принц, но за първи път реши да предприеме правни действия срещу него.

Андрю отхвърли категорично нейните твърдения в интервю за Би Би Си през ноември 2019 г. Той постави под съмнение автентичността на снимка, на която е прегърнал през кръста Джюфре.

Американката е една от обвинителките на финансиста Джефри Епстийн, който бе осъден за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Той почина в затвор в Манхатън през лятото на 2019 г.

Prince Andrew has finally been served court papers over his sex accuser’s lawsuit https://t.co/CG1tW6oJkI pic.twitter.com/z1eBUuuXup — New York Post (@nypost) September 11, 2021

В жалбата срещу Андрю се твърди, че именно Епстийн и приятелката му Джизлейн Максуел са принудили Джюфре да прави секс с британския принц.

Съдия Луис Каплан от съд в Манхатън прецени, че Джюфре може да потърси алтернативни начини за връчване на документите по делото на сина на кралица Елизабет Втора, съобщи Ройтерс.

Планът на адвокатите ѝ да връчат документите на базирания в Лос Анджелис адвокат на принц Андрю е "разумно преценен", за да бъдат предоставени документите на вниманието му, независимо от това дали принцът е оторизирал адвоката да ги приеме.

Решението на съдия Каплан последва изявление на лондонския Висш съд, според което защитниците на принц Андрю са дали да се разбере, че ще обжалват намерението му да връчи документите на принца, ако това се наложи.