Тайният живот на агент Грязнов, шпионинът, заподозрян, че е искал да саботира Олимпиадата

К ирил Грязнов, руски готвач, който участва в телевизионни предавания за готвене, е бил вербуван от руските разузнавателни служби, за да саботира Олимпийските игри във Франция.

Той разказал за плановете си в пиянски разговор и се потвърдиха връзките му с офицери от ФСБ и ГРУ. Грязнов е арестуван от френските служби за сигурност и у него са открити доказателства, които позволяват да му бъде повдигнато обвинение в шпионаж.

"Те ще запомнят тази Олимпиада!"

Кирил Грязнов е бил алкохолно зависим. На 7 май той трябвало да замине за Париж с прекачване в Истанбул, но се напил толкова много, че в Истанбул не само не го качили на самолета, но и го включили в черния списък. Пътува с кола от Турция до България, където отново се напива и, трогнат от българското гостоприемство, започва да разказва на случайни хора, че е отишъл в Париж неслучайно, а с тайна мисия.

‼️ Michelin Red Star: The Insider reveals identity of arrested Russian chef-agent who planned “destabilizing” acts at Paris Olympic Games



Kirill Griaznov’s plot was foiled after he blabbed about his Kremlin ties while drunk in Bulgaria.https://t.co/onekmHMB3W — The Insider (@InsiderEng) July 25, 2024

"Те дълго ще помнят тази Олимпиада!" - заплашва той, без да обяснява какво точно има предвид. В отговор на скептичните погледи Грязнов размахвал някаква лична карта, предназначена да докаже, че наистина е свързан със специалните служби.

Пред свидетели той се обадил на някого и съобщил, че е наел друг молдовец от Кишинев за задачата и всичко върви по план. Възхитени българи сигнализирали за странния гост и проверката показала, че той наистина е подозрителен герой.

Готвач с връзки

Кирил Грязнов е роден през 1984 г. в Перм, баща му е главен лекар на местната болница, самият той учи право в Държавния национален изследователски университет, след което се премества в Москва, където през 2007 г. завършва магистратура. Три години по-късно младият юрист внезапно решава да стане готвач и изкарва курс в Le Cordon Bleu Paris, след което работи в ресторант Michelin в Куршевел.

В Русия той продължава да работи като готвач, като периодично се появява в различни токшоута като "Дачниответ" по НТВ и "Избери ме" по телевизионния канал "Домашний", където шест момичета се опитват да спечелят сърцето му.

"Запознайте се с Кирил Грязнов, успешен бизнесмен и ресторантьор, той има всичко, но не и любов" - така го представят в телевизионното предаване.

Руски частен готвач е арестуван в Париж, готвел саботаж на Олимпиадата

Зад кулисите се разкрива истинската картина на личния му живот: поредица от скандали, подозрения, записи със скрита камера и грозни раздели, придружени с най-унизителни обиди. Той обаче не е нито "ресторантьор", нито "успешен бизнесмен" - успешните периоди се сменят с неуспешни, просрочените дългове и проблемите с алкохола пречат на кариерата му на готвач.

Грязнов придобива не само кулинарни контакти. Според кореспонденцията му, по време на пътуването си до Люксембург през 2008 г. той се запознава с лорд Робърт Скиделски, британски икономист с руско-еврейски корени. Скиделски е получавал заплата от Русия като "независим директор" на "Руснефт" и е подкрепял анексирането на Крим. В навечерието на пълномащабното нахлуване в Украйна той подписа писмо, публикувано във "Файненшъл таймс", в което се казваше, че Русия има основателни причини да се страхува за сигурността на собствените си граници, а след нахлуването призова за отмяна на санкциите срещу Русия.

A Russian FSB agent who worked as a TV chef has been arrested in Paris over an apparent plot to "destabilise" the Olympics with, among other things, a fake Hamas terror threat. The Netflix series will be great. https://t.co/SZPbmkYw43 — Russell Brown (@publicaddress) July 24, 2024

В кореспонденцията си Грязнов и Скиделски топло си спомнят за срещата си в Люксембург и се договарят да се срещнат в Москва.

Въпреки че в самата биография на Грязнов няма данни за близостта му с разузнавателните служби, неговите познати, ако се съди по кореспонденцията, са наясно с връзките му.

Така например през 2009 г. Юлия Пушкарева, секретарка на директора на "Кен-Груп", изпраща на Грязнов картата на сметката на сина на директора, майор Андрей Беляшов, висш офицер в Главното управление на персонала на Министерството на отбраната.

В друг случай през 2010 г. познат на Грязнов от Перм, предприемачът Антон Михайлов, иска да "пробие" офицер от ФСБ и изпраща данните му:

"Колюванов Едуард Сергеевич 16.12.1968 г. От 11.1996 г. до 05.2007 г. старши офицер на служба ЕБ. Можете ли да разберете акуратно какъв човек е той и можете ли да му се доверите".

Учудващо е, че един юрист, който едва е завършил университет и е решил да се посвети на готварството, е смятан за човек, който може да отговори на въпроса на какъв офицер от ФСБ може да се има доверие и който по някакъв начин може да участва в кариерата на майор от Главно управление на персонала на Министерството на отбраната.

Връзки със специалните служби

Възможно е Грязнов да дължи добрите си връзки на брат си Дмитрий, юрист, който е началник на Главния отдел за правно-документално осигуряване на Парламентарната асамблея на Съюзната държава на Русия и Беларус. Малко хора си дават сметка с какво се занимава тази странна интеграционна асоциация, но сред нейните функционери има много членове на специалните служби.

Например Дмитрий Грязнов лети със съвместни полети и има общ шофьор с колегата си Андрей Чеканов, който заема не по-малко мистериозната длъжност "началник на главния отдел (канцелария на ръководството на Парламентарната асамблея)".

Чеканов е регистриран в сграда 36 на улица "Зорге" - в същата сграда живее и Денис Сергеев (известен още като Сергей Федотов), един от отровителите на Скрипал, както и офицерите от ГРУ Сергей Скворцов и Елена Кулкова, които бяха арестувани в Швеция за шпионаж.

Песков за задържането на руснак в Париж: Това е куриозно

Чеканов не е единствената връзка на Грязнов със службите за сигурност. Ако се съди по базата данни за резервации на самолетни билети, през 2019 г. той лети от Перм до Москва с билет, купен за него от полковник Владимир Бондарчук, бивш главен инспектор на Службата за контрол на ФСБ (v/h 53916).

Интересно е, че Кирил Грязнов не крие особено факта, че не е просто готвач. Така например през 2012 г. той пише на стопанката на апартамента си във Франция: "Добре съм, в Москва съм, работя за държавата!". - въпреки че няма никакви доказателства, че е работил за някакви държавни компании или организации.

NEW: @InsiderEng and its partners @lemondefr and @derspiegel have identified the French chef arrested on suspicion of working for Russian intelligence to disrupt the Paris Olympics. Meet Kirill Griaznov, a Cordon Bleu-trained chef, reality TV star and FSB officer. We have his… pic.twitter.com/yYcn0qCxnC — Michael Weiss (@michaeldweiss) July 25, 2024

Арест на готвача

Френските власти не подхождат лекомислено към Грязнов: на 19 юли той е арестуван по обвинение в шпионаж и го грозят до 30 години затвор. Съобщава се, че у него са намерени някои "дипломатически материали" (matériel diplomatique) и удостоверение, в което се посочва, че той принадлежи към "Отдел V" на руските служби за сигурност. Последното съобщение е особено загадъчно, тъй като се отнася за ЦСН "Вимпел" на ФСБ, но Грязнов с неговото минало не би могъл да служи там, а и е немислимо офицери от "Вимпел" да носят служебна карта.

Енергичността на френските служби за сигурност е разбираема: пиянските приказки за наети молдовци и провокациите по време на Олимпийските игри не звучат толкова безсмислено, колкото може да се стори на някои, като се има предвид вече известният контекст.

През ноември няколко молдовски граждани бяха арестувани в Париж за това, че са напръскали антисемитски графити по стените, включително със заплахи за повторение на атентата на Олимпиадата през 1972 г., когато израелски спортисти бяха взети за заложници. Арестуваните признаха, че са получили по 500 евро от своите водачи. Оказа се, че тези лица са свързани с прокремълската партия на молдовския олигарх Илан Шор, който понастоящем се укрива в Русия. Заслужава да се отбележи, че след появата на графитите снимките им бяха незабавно разпространени в Twitter от свързаната с ГРУ бот мрежа Doppelgänger.

Не е известно какъв точно е бил планът на Грязнов за парижката провокация, но ако се съди по факта, че френските служби за сигурност толкова бързо отправиха сериозно обвинение, те имат някаква представа за плана, което означава, че скоро той ще стане публично известен. Засега официалната информация е, че става дума за "мащабен проект", който щял да има "сериозни последици по време на трите седмици на Олимпийските игри".

