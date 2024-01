Тайният дом на Путин може би е открит (ВИДЕО)

Р азследващо издание в понеделник сподели видеозаписи на до голяма степен недокументирана резиденция, за която се твърди, че принадлежи на руския президент Владимир Путин, пише Newsweek.

Центърът за досиета, който се управлява от руски опозиционери, публикува кадри с дрон в канала си в YouTube, показващи луксозно имение, което според него принадлежи на Путин близо до границата на Русия с Финландия в северозападната руска република Карелия.

Mass murderer putin even stole a waterfall when he expanded his secret estate in Karelia



The Dossier Center for the first time publishes detailed photographs and videos of the Northern Residence estate, which Putin’s billionaire friends have been building for Putin himself - as… pic.twitter.com/HWbHAdw0Cy