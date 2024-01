"Всъщност ти ли си?": Приятели на Путин не го разпознават (СНИМКИ/ВИДЕО)

В ладимир Путин се оплака, че старите му приятели често вече не го разпознават на фона на слуховете, че редовно използва двойници.

71-годишният руски диктатор каза пред публика в Чукотка, че съученици от училището и университета му не вярват, че това наистина е той.

„Когато срещам мои съученици или състуденти, те често ме гледат и казват: „Не вярвам, ти ли си всъщност, или не си?“, каза той.

Д-р Валерий Соловей, бивш професор в престижния Московски институт по международни отношения (MGIMO), който твърди, че Путин е мъртъв и е напълно заменен от двойници.

„Така нареченият „Путин“ публично се оплака, че приятелите му вече не го разпознават и вярват, че си имат работа с двойник“, твърди той.

Соловей, който някога е преподавал на бъдещи руски шпиони и дипломати, беше предизвикан от водещ украински журналист Дмитрий Гордън заради неговите твърдения, че Путин е починал през октомври 2023 г., а с тялото му е скрито във фризер, докато шефът му по сигурността Николай Патрушев тайно управлява Кремъл.

"Mom, take a picture!" – Vladimir Putin quickly fulfilled the girl’s dream and took a picture with her ❤️#Putin in #Debrent #Dagestan 🇷🇺✌ pic.twitter.com/9myzsZrb1f — temsu_walling (@temsu_walling) June 28, 2023

Дмитрий Гордън го разпита: „Сега се оказва, че Путин е жив, а не мъртъв, както казахте. Та ми кажи във фризера ли е или е жив и здрав?”

Но академикът – обявен от Кремъл за чуждестранен агент – отвърна на удара: „Той е във фризера. През декември той беше преместен в нов хладилник… в такъв, предназначен за съхранение на тела. Това е единствената промяна, която се отнася до Путин след смъртта му през октомври. Други промени нямаше. Така че цялата информация, която ви дадох, остава същата.”

Валерий Соловей прогнозира, че смъртта на Путин ще бъде обявена по-късно тази година и 46-годишният министър на земеделието Дмитрий Патрушев - назначен за министър-председател - ще го наследи.

Дмитрий Патрушев е син на 72-годишния Николай Патрушев, секретар на мощния руски съвет за сигурност.

Слуховете за това, че Путин използва двойник, се носят от години, вариращи от безумните твърдения на Соловей до предположението, че той използва двойници от съображения за сигурност, наемайки някой да го замества по време на официални ангажименти. Детективите в интернет сравняваха снимки на Путин през годините, твърдейки, че показват несъответствия в чертите му от една публична поява до друга. А по-рано този месец предполагаемият двойник на Путин беше „назован“ като „четвърторазряден дърводелец“ от Беларус, за който се твърди, че е оцелял след опит за убийство.

Евгений Василиевич беше „идентифициран“ като „главен двойник“ на руския президент, тъй като се твърдеше, че е бил отровен с „токсични вещества“. Той „разви обриви по кожата на горните и долните крайници и по шията, които лекарите първоначално сбъркаха с алергия“, твърди на 4 януари руски акаунт в Telegram General SVR – без да предоставя доказателства.

Putin reveals old friends ask 'is it actually you?' and don't recognise him amid mounting claims the Russian president uses a body double https://t.co/KN113E85xs pic.twitter.com/BxLuD5YCdK — Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2024

Каналът, известен с дръзките си твърдения за влошеното здраве на Путин, е сред няколко източника, които твърдят, че Путин има няколко двойника. General SVR твърди, че има познания за Кремъл от сигурен източник, като същевременно не предоставя твърди доказателства и се възприема от мнозина като източник на конспиративни теории.

Анонимният акаунт се появи през 2020 г., преди нахлуването на Русия в Украйна, като се твърди, че се управлява от бивши и настоящи членове на руски официални органи. Оттогава той направи редица неоснователни и недоказани твърдения за Путин и неговата администрация.

Известно е, че твърденията предизвикаха публично разяснение от Кремъл, след като миналата година заяви, че Путин е паднал по стълбите.

Спекулациите се разпространиха през юни, когато Путин направи изненадващо посещение в град Дербент в Южна Русия само дни след неуспешния бунт на Вагнер.

Привидно пропит със свежа енергия след предотвратяването на гражданската война в малък мащаб седмицата по-рано, обикновено стоическият и изолиран Путин беше необичайно усмихнат, ръкуваше се и целуваше главата на млада тийнейджърка, която умоляваше майка си да я снима с президента, предава Daily Mail.

Amid all the rumors surrounding Kadyrov’s health, the head of Chechnya came to report to Vladimir Putin. pic.twitter.com/ZBs3zHlaBh — S p r i n t e r (@Sprinter99800) September 28, 2023

В друг странен момент той се ръкува и изглежда коригира нещо по униформата на офицер, носещ нещо, което наподобява “неговото ядрено куфарче”. Той не е поздравявал по такъв начин служителите си по сигурността.

Кремъл дори беше принуден да отрече слуховете за здравето на президента.

„Всичко е наред с него, това е поредният фалшив слух“, настоя говорителят на Кремъл Дмитрий Песков през октомври, когато беше попитан за съобщение, че Путин е в лошо здравословно състояние. Песков се засмя в отговор на въпрос за двойници. Той отрече Путин да има такива.

„Мога да ви кажа, че няма двойници, когато става въпрос за работа и така нататък. Тези истории принадлежат към категорията на фалшивите новини, обсъждани със завидна упоритост от редица медии. Това не предизвиква нищо освен усмивка в Кремъл“, каза Песков.