СЗО: Първи смъртен случай от подвариант на птичи грип в Китай

Ж ена в Китай наскоро почина от H3N8, подвариант на птичи грип, който е заразил само трима души до момента, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

И трите случая на H3N8 при хора са докладвани в Китай. Първият беше съобщен през април 2022 г. и се случи при 4-годишно момче в провинция Хенан, което вероятно е хванало вируса от кокошки или диви патици в дома си. Вторият се случил следващия месец при 5-годишно момче в провинция Хунан, което наскоро било на пазар, където се продавали живи домашни птици. Болестта при първото момче протекла тежко и се наложило интензивно лечение, но при второто е преминала леко. И двете деца са излекувани напълно.

Наскоро докладваният трети случай беше открит при 56-годишна жена от провинция Гуангдонг, чиито симптоми се появили за първи път на 22 февруари 2023 г. Тя била хоспитализирана заради тежка пневмония на 3 март и починала на 16 март.

Според СЗО пациентката е имала „множество основни заболявания“ и е била изложена на живи домашни птици преди да се разболее, както и на диви птици в близост до дома си.

Изследователите по-късно събраха проби от дома на пациентката и от близкия пазар и установиха, че пробите от пазара са положителни за грип A(H3), широката категория грипни вируси, към които принадлежи подтипът H3N8.

Към днешна дата не са открити доказателства за разпространение на H3N8 от човек на човек.

„Наличната епидемиологична и вирусологична информация предполага, че вирусите на птичия грип A(H3N8) нямат капацитет за продължително предаване сред хората“, посочва СЗО. „Следователно настоящата оценка е, че вероятността за разпространение от човек на човек е ниска.“

Въпреки това, тъй като вирусите непрекъснато се развиват, важно е да се продължи наблюдението на H3N8, за да се открият промени, които могат да го направят по-опасен за човешкото здраве.

