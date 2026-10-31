Свят

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Монархът запази минута мълчание на място, където са били екзекутирани местни жители. Бивши британски колонии продължават да настояват за официално извинение и репарации

31 октомври 2026, 09:15
Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана
Източник: БТА
  • Крал Чарлз Трети почете жертвите на британското колониално управление в Гвиана, като поднесе венци и запази минута мълчание на място на екзекуции.
  • Бивши британски колонии настояват за официални извинения и репарации за робството и колониалната експлоатация, но кралят досега не се е извинил.
  • По време на обиколката си Чарлз акцентира и върху опазването на горите и биоразнообразието, а темата за репарациите ще бъде обсъдена на среща на Общността на нациите.

Британският крал Чарлз Трети почете паметта на жертвите на колониалните зверства в Гвиана по време на кратко посещение в бившата британска колония, предаде Франс прес.

Придружен от премиера на Гвиана Марк Филипс, Чарлз Трети поднесе венци на гробовете на войници, сражавали се за Великобритания преди обявяването на независимостта, на гробище в столицата Джорджтаун.

На място, където по време на британското колониално управление са били екзекутирани местни жители, кралят запази минута мълчание – жест, който трябваше да покаже, че осъзнава историческите несправедливости.

Монархът вече е определял робството като „най-мрачните дни“ в британската история, но досега не е стигал до официално извинение. Няколко бивши британски колонии настояват той да направи по-решителна стъпка за компенсиране на щетите, причинени от колониализма и търговията с роби, от които Великобритания е извличала ползи в продължение на векове.

Централната роля на Великобритания в робството и жестокото отношение към населението на нейните колонии хвърлят сянка върху обиколката на британския монарх в Карибския регион. Бъкингамският дворец обаче иска да постави акцент върху настоящето и бъдещето, особено върху климатичните промени.

Фондацията на краля финансира няколко екологични проекта в Гвиана – страна, богата на петрол и покрита в голямата си част с гори.

„Гвиана е успяла да запази огромна част от своите гори. Това е невероятно постижение“, заяви крал Чарлз Трети вчера по време на конференция на Глобалния алианс за биоразнообразието, на която представители на коренните общности, правителства, частния сектор, научните среди и финансови институции търсят решения за опазване на околната среда.

След посещенията си на Бахамските острови и в Гвиана кралят трябва да отпътува за Антигуа и Барбуда, където ще участва в среща на върха на държавните и правителствените ръководители на страните от Общността на нациите. Според генералния секретар на Общността на нациите Шърли Айоркор Ботчвей на срещата са предвидени и дискусии за репарациите във връзка с робството.

Президентът на Гвиана Ирфаан Али наскоро заяви, че признаването на „мрачните дни“ на колониализма е само „първа стъпка“. „Следващата стъпка са извиненията“, подчерта той, настоявайки бившата Британска империя да понесе отговорност за това, че е „експлоатирала региона“, „унищожавала човешки съдби“ и „създала изостаналост“.

Източник: БТА    
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