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„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

Sky Sentinel е поставена върху машина HAMMER. Системата използва радарни данни и автоматизирано насочване за откриване и проследяване на въздушни цели.

31 октомври 2026, 07:00
„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина
Източник: iStock
  • Украйна представи мобилната зенитна система Sky Sentinel с изкуствен интелект, предназначена за борба с дронове Shahed и други въздушни заплахи.
  • Установката е монтирана върху военна машина HAMMER и използва тежка картечница за защита на критични обекти на малки разстояния.
  • През септември украинските сили съобщават за унищожени над 4700 въздушни цели и неутрализирани повече от 48 000 тактически дрона.

Украинските сили представиха мобилна версия на роботизираната зенитна установка Sky Sentinel, като монтираха системата с изкуствен интелект върху военна машина. Целта е да се създаде бързо разгръщаема отбранителна система срещу дронове от типа Shahed и други нисколетящи въздушни заплахи.

1021-ва зенитна ракетно-артилерийска бригада публикува кадри на системата на 26 октомври.

Видеото показва Sky Sentinel, монтирана върху военна машина HAMMER, с роботизираната оръжейна установка, разположена в задната част. Вътре в машината има операторска станция, оборудвана с монитор и контролен панел.

Sky Sentinel е разработена в Украйна система за противовъздушна отбрана, изградена около автоматизираното насочване, машинното зрение и изкуствения интелект.

Използвайки данни за целеуказване от радарни системи, установката може автоматично да открива и проследява въздушна цел, да изчислява скоростта и траекторията ѝ на полет и да определя необходимото изпреварване при стрелба.

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Софтуерът може да отчита дори метеорологичните условия, включително вятъра, като така намалява необходимостта операторът непрекъснато да насочва оръжието ръчно.

Известните конфигурации на Sky Sentinel използват тежка картечница M2 Browning с калибър 12,7 мм. Куполът може да се завърта на 360 градуса и да променя ъгъла на повдигане на оръжието, което позволява поразяване на въздушни цели, приближаващи от различни посоки.

Системата е предназначена основно за прехващане на ударни дронове от типа Shahed и други безпилотни летателни апарати. Разработчиците заявяват също, че тя може да поразява по-бързи цели, движещи се със скорост до 800 км/ч, или приблизително 500 мили в час.

Далекобойността ѝ обаче остава ограничена от възможностите на самата картечница. Затова Sky Sentinel е предназначена предимно за защита на критични обекти на малки разстояния, а не за замяна на системите за противовъздушна отбрана с по-голям обсег.

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Монтирането на установката върху превозно средство осигурява и друго предимство - мобилност. Вместо системата да се транспортира отделно и да се разполага на фиксирана позиция, екипажите могат бързо да се придвижват между различни огневи позиции в зависимост от променящите се заплахи.

По-рано се появиха съобщения, че през септември украинските сили за отбрана са унищожили над 4700 въздушни цели и са неутрализирали още повече от 48 000 тактически дрона.

Според публикуваните данни сред унищожените цели са били 24 крилати ракети Х-101, 12 крилати ракети „Калибър“, осем балистични ракети „Искандер-М“/KN-23 и осем ракети „Циркон“. Украинските сили са прехванали също шест крилати ракети „Искандер-К“ и шест управляеми ракети с въздушно базиране Х-59/69.

Произведените в Русия дронове Shahed съставляват значителна част от отчетените прехващания. Украинските сили са унищожили 2722 дрона Shahed-131/136 и 1935 дрона Shahed-238, с което общият им брой достига 4657.

Освен това военните съобщават за унищожаването на 86 боеприпаса S8000 Banderol, 1009 разузнавателни дрона и 719 баражиращи боеприпаса Lancet.

Източник: united24media    
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