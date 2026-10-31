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Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Студентката е следващият обитател на новата територия - Вишката

31 октомври 2026, 09:28
Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Б изнесменът Красимир от Канарите отстрани съотборничката си Александра от Войната на племената в “Игри на волята”. Той надделя в оспорван елиминационен дуел, а за победата си получи награда от 100 златни гроша.

Източник: NOVA

Съревнованието изпита силата, бързината, координацията и съобразителността на двамата номинирани. Красимир взе ранна преднина, но Александра на няколко пъти скъсяваше дистанцията помежду им. Грешки от нейна страна на водното трасе обаче я лишиха от възможност да грабне победата.

Източник: NOVA

Въпреки загубата, Александра получи втори шанс в надпреварата и се превърна в следващия обитател на Вишката. Там я посрещна актьорът Йордан, а двамата ще се изправят един срещу друг в решаващ сблъсък за оцеляване следващата седмица.

Източник: NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA продължават четвъртфиналите на отборното предизвикателство LactoFlor - Битка на звездите. На бойното поле в Дивия север за място на полуфиналите ще спорят двойките на финалиста от сезон 6 Раду Шуляк и огнената Полина Пелипенко и дуото на шампиона Мартин Кънев и финалистката от шести сезон - Николета Кръстева.

Източник: NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята елиминационен дуел Красимир Александра оцеляване съревнование Битка на звездите втори шанс Вишката
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