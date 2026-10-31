Любопитно

От салонна игра до символ на ужаса: Невероятната истинска история зад името на дъската Уиджа

Малцина знаят истинския произход на прочутата дъска за спиритически сеанси Уиджа. От сестрите Фокс през 1848 година, през първия патент в Балтимор, чак до култовия хорър филм "Екзорсистът", ето как тя се превръща в легенда

Стела Христова Стела Христова

31 октомври 2026, 07:00
От салонна игра до символ на ужаса: Невероятната истинска история зад името на дъската Уиджа
Източник: iStock

Н ай-смелите хора със сигурност са опитвали дъската за спиритически сеанси Уиджа, но малцина познават нейния истински произход.

Историята на таблото за духове започва с две сестри през 1848 г. Сестрите Маги и Кейт Фокс привличат масово внимание, след като обявяват, че могат да общуват с отвъдното чрез мистериозни чукащи звуци в семейния си дом в Хайдсвил, Ню Йорк, според History.com.

С напътствията на по-голямата си сестра Лия, двете момичета се превръщат в известни личности и пътуват из страната, за да демонстрират своите предполагаеми способности. Нарастващата им популярност допринася за разпространението на спиритизма – движение, основано на схващането, че пряката комуникация с мъртвите е напълно възможна.

Вдъхновени от техния успех, редица други медиуми започват да провеждат сеанси, в които твърдят, че свързват живите със света на духовете.

Наименованието Уиджа (Ouija), подобно на брандове като Клийнекс (Kleenex) или Банд-Ейд (Band-Aid), се е превърнало в нарицателно за всички подобни дъски, въпреки че първоначално се отнася до конкретен продукт, отбелязва The Guardian.

Според сведенията името възниква през 1890 г., когато медиумът Хелън Питърс използва дъската заедно със своя зет Илайджа Бонд в Балтимор. Когато отправят въпрос как трябва да се казва устройството, планшетът изписва думата „Уиджа“, за която им е съобщено, че означава „късмет“.

Сградата, в която според легендата е измислено името, днес е превърната в магазин 7-Eleven, но паметна плоча на стената напомня за историческото събитие.

Питърс получава първия патент за дъската Уиджа, но впоследствие бизнесът попада в ръцете на предприемача Уилям Фулд. Той допринася ключово за популяризирането на продукта чрез мащабна рекламна кампания, включваща каталози за поръчки по пощата.

Рекламите представят дъската като магическа и мистериозна игра, способна да забавлява компании от хора, като същевременно отговаря на въпроси за миналото, настоящето и бъдещето.

Историкът на спиритическите сеанси Робърт Мърч посочва пред The Guardian, че маркетингът на Фулд играе основна роля за прочуването на продукта. Той обяснява, че предприемачът отлично е разбирал как да преобрази и преразкаже историята на дъската така, че да разпали обществения интерес.

Когато се появява на пазара, дъската за спиритически сеанси бързо се превръща в предпочитан начин хората да изследват духовния свят без намесата на професионални медиуми. Интересът към нея рязко скача в периоди на масова скръб и несигурност – особено след Първата и Втората световна война. Вълната от интерес се завръща и през 1966 г., когато Parker Brothers придобиват правата върху играта по време на войната във Виетнам.

Въпреки дългогодишната ѝ употреба за забавление и духовни търсения, дъската Уиджа не е свързвана масово с ужасите до 1973 г. През тази година хорър шедьовърът „Екзорсистът“ я представя като ключов елемент в сюжетната си линия, което преобръща публичния ѝ образ от невинна салонна игра в зловещ символ на страха и свръхестественото.

Редактор: Стела Христова
Уиджа спиритически сеанси спиритизъм сестрите Фокс отвъдното произход Уилям Фулд Екзорсистът
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, 10 души са ранени

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, 10 души са ранени

Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C

Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C

Шикорски призова за примирие в Черно море, Лавров разкритикува участието на Полша в Г-20

Шикорски призова за примирие в Черно море, Лавров разкритикува участието на Полша в Г-20

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 13 часа
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 13 часа
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 14 часа
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Свят Преди 1 час

Тридневният траур приключва, но разследването продължава. Сред основните въпроси са отказът на сигнализационната система и разрешението влакът на „Ренфе“ да продължи движението си при червен сигнал

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Студентката е следващият обитател на новата територия - Вишката

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

България Преди 3 часа

Предизборната агитация и оповестяването на социологически проучвания са забранени в периода преди вота. В неделя избирателните секции отварят в 7:00 ч.

Разказът за възкресението на Исус е претърпял промяна, показва нов анализ

Разказът за възкресението на Исус е претърпял промяна, показва нов анализ

Любопитно Преди 3 часа

Нов анализ на „Юдейски древности“ от Йосиф Флавий показва, че ключов пасаж за възкресението на Исус е претърпял промени през вековете. Различни древни преписи разкриват как християнски автори може да са променили оригиналния исторически текст

„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

Свят Преди 3 часа

Sky Sentinel е поставена върху машина HAMMER. Системата използва радарни данни и автоматизирано насочване за откриване и проследяване на въздушни цели.

От животински кожи до латекс: Зловещата история на костюмите за Хелоуин

От животински кожи до латекс: Зловещата история на костюмите за Хелоуин

Любопитно Преди 3 часа

Празненствата в края на октомври са се променили драстично от древния езически празник Самайн, но носенето на маски се е запазило с хилядолетия. Как модата, моралът и вярванията са превърнали древните ритуали в индустрия за стотици милиони лири?

Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Десетки хиляди протестираха срещу Мелони в цяла Италия

Десетки хиляди протестираха срещу Мелони в цяла Италия

Свят Преди 11 часа

Властите обявиха засилени полицейски проверки и мерки за сигурност

Луксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър

Луксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър

България Преди 12 часа

Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и влезе в двора

България прие от Белгия кораб за противоминна борба

България прие от Белгия кораб за противоминна борба

България Преди 13 часа

На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“

Русия: Европейците няма да участват в преговорите за Украйна

Русия: Европейците няма да участват в преговорите за Украйна

Свят Преди 14 часа

ЕК: Разбира се, че сме готови за това, отдавна се подготвяме

Возих Васко от Калашниците след катастрофата

Возих Васко от Калашниците след катастрофата

България Преди 15 часа

Бях наемник в Афганистан за пари, сега в линейката е за чест и слава, казва той в Телеграфно подкастът

Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур

Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур

България Преди 15 часа

Човек пострада при пожар в блок в Казанлък

Човек пострада при пожар в блок в Казанлък

България Преди 15 часа

По данни на Пожарната пожарът е локализиран и няма опасност

Разкриха как 700 000 евро изчезнаха в Букурещ

Разкриха как 700 000 евро изчезнаха в Букурещ

Свят Преди 15 часа

Коридорът за достъп обаче е бил под наблюдение

Основният индекс на БФБ достигна рекорден връх

Основният индекс на БФБ достигна рекорден връх

България Преди 16 часа

SOFIX e създаден на 20 октомври 2000 г. с начална стойност от 100 пункта.

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Edna.bg

Психологията на Хелоуин: защо всъщност обичаме да се страхуваме?

Edna.bg

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, има ранени (ВИДЕО)

Nova.bg

Семейство и приятели се сбогуват със Слави Бинев

Nova.bg