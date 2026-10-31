От салонна игра до символ на ужаса: Невероятната истинска история зад името на дъската Уиджа

Н ай-смелите хора със сигурност са опитвали дъската за спиритически сеанси Уиджа, но малцина познават нейния истински произход.

Историята на таблото за духове започва с две сестри през 1848 г. Сестрите Маги и Кейт Фокс привличат масово внимание, след като обявяват, че могат да общуват с отвъдното чрез мистериозни чукащи звуци в семейния си дом в Хайдсвил, Ню Йорк, според History.com.

С напътствията на по-голямата си сестра Лия, двете момичета се превръщат в известни личности и пътуват из страната, за да демонстрират своите предполагаеми способности. Нарастващата им популярност допринася за разпространението на спиритизма – движение, основано на схващането, че пряката комуникация с мъртвите е напълно възможна.

La ouija, el popular tablero usado para comunicarse con los espíritus, se patentó a finales del siglo XIX con un objetivo claro: el éxito empresarial. https://t.co/59HJlqZHOY — MUY Interesante (@muyinteresante) October 27, 2026

Вдъхновени от техния успех, редица други медиуми започват да провеждат сеанси, в които твърдят, че свързват живите със света на духовете.

Наименованието Уиджа (Ouija), подобно на брандове като Клийнекс (Kleenex) или Банд-Ейд (Band-Aid), се е превърнало в нарицателно за всички подобни дъски, въпреки че първоначално се отнася до конкретен продукт, отбелязва The Guardian.

Според сведенията името възниква през 1890 г., когато медиумът Хелън Питърс използва дъската заедно със своя зет Илайджа Бонд в Балтимор. Когато отправят въпрос как трябва да се казва устройството, планшетът изписва думата „Уиджа“, за която им е съобщено, че означава „късмет“.

Сградата, в която според легендата е измислено името, днес е превърната в магазин 7-Eleven, но паметна плоча на стената напомня за историческото събитие.

Питърс получава първия патент за дъската Уиджа, но впоследствие бизнесът попада в ръцете на предприемача Уилям Фулд. Той допринася ключово за популяризирането на продукта чрез мащабна рекламна кампания, включваща каталози за поръчки по пощата.

Рекламите представят дъската като магическа и мистериозна игра, способна да забавлява компании от хора, като същевременно отговаря на въпроси за миналото, настоящето и бъдещето.

The Surprising History Behind How the Ouija Board Got Its Name https://t.co/h9K4NpzfPS — People (@people) October 27, 2026

Историкът на спиритическите сеанси Робърт Мърч посочва пред The Guardian, че маркетингът на Фулд играе основна роля за прочуването на продукта. Той обяснява, че предприемачът отлично е разбирал как да преобрази и преразкаже историята на дъската така, че да разпали обществения интерес.

Когато се появява на пазара, дъската за спиритически сеанси бързо се превръща в предпочитан начин хората да изследват духовния свят без намесата на професионални медиуми. Интересът към нея рязко скача в периоди на масова скръб и несигурност – особено след Първата и Втората световна война. Вълната от интерес се завръща и през 1966 г., когато Parker Brothers придобиват правата върху играта по време на войната във Виетнам.

Въпреки дългогодишната ѝ употреба за забавление и духовни търсения, дъската Уиджа не е свързвана масово с ужасите до 1973 г. През тази година хорър шедьовърът „Екзорсистът“ я представя като ключов елемент в сюжетната си линия, което преобръща публичния ѝ образ от невинна салонна игра в зловещ символ на страха и свръхестественото.