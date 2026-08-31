Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

42-годишен мъж е загинал при инцидент с електричество в кюстендилското село Църварица, съобщиха от МВР.

Трагедията станала вчера в Долна махала.

По първоначална информация мъжът извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването, когато бил поразен от високоволтова електрическа дъга.

Вследствие на тежките поражения той починал.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил.

Какво представлява волтовата дъга

Електрическата, или т.нар. волтова дъга, е мощен електрически разряд, който може да възникне между два проводника или между проводник и друг обект при наличие на високо напрежение.

При подобен разряд електрическият ток преминава през въздуха, без да е необходим пряк контакт с електрически проводник. При високо напрежение това може да се случи, когато човек или предмет се приближи опасно близо до източник на електричество.

Волтовата дъга отделя изключително голямо количество енергия за много кратко време. Температурата при електрическата дъга може да достигне изключително високи стойности, а последиците включват тежки изгаряния, увреждания от електрически ток и поражения от силната светлина и отделената топлина.

Работата по електрически мрежи с високо напрежение е свързана със значителен риск и изисква спазването на строги правила за безопасност, специална подготовка и защитно оборудване.