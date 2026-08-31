Необичайно съжителство: Мечки окупираха басейна на семейство в Лос Анджелис

В Лос Анджелис семейство черни мечки редовно посещава дома на Брайън Гордън и Рикардо Мартинес, като животните дори се разхлаждат в басейна. Двойката приема присъствието им, но спазва строги правила за безопасност и не оставя храна или отпадъци достъпни.

Срещите показват и по-широк проблем: черните мечки все по-често навлизат в предградията на Южна Калифорния, привлечени от лесно достъпна храна. Конфликтите могат да имат фатални последици за животните - през март 2026 г. мечката Блонди е била евтаназирана след опасен инцидент с човек.

Специалистите предупреждават да не се възприемат мечките като „плюшени мечета“. Най-добрият начин за съжителство е да се поддържа дистанция и да се премахват източниците на храна, за да не свикват животните с човешките квартали.

"Стават все по-нагли": Мечки отварят врати и се чувстват като у дома си в Калифорния

Черни мечки обичат да се излежават в басейна на Брайън Гордън и Рикардо Мартинес в Лос Анджелис. Случаите на срещи с мечки в Южна Калифорния се увеличават, а двойката споделя видеа на косматите си посетители и разказва как съжителства с дивите животни.

Когато Брайън Гордън за първи път разбрал, че черни мечки плуват в басейна на къщата, която възнамерявал да купи в Лос Анджелис, той се уплашил.

„Никога не бях виждал мечка на живо. Казах: „Просто ще построим голяма ограда с бодлива тел“, спомня си той.

Четири години по-късно Гордън няма нищо против да вижда семейството мечки да си играе в басейна му и да тича из градината. Косматите посетители идват по няколко пъти седмично.

„Няма проблем да идват тук, да драскат по дърветата, да подремват и да скачат в басейна, ако е горещо, стига да не създаваме опасност за тях или за себе си“, казва Гордън.

Гордън и партньорът му Рикардо Мартинес са превърнали спокойното съжителство с мечките в своя мисия. Но зад симпатичните видеа на мечки, които се разхлаждат в басейна им, стои много по-сериозна история за бдителност и мерки за безопасност, които правят това съжителство възможно.

Двойката живее в Монровия, в окръг Лос Анджелис, Южна Калифорния, район, в който има около 1600 мечки. Домът им се намира в подножието на планините Сан Габриел и граничи с националната гора Анджелис, която обхваща 700 000 акра (2830 кв. км).

Почти веднага след като се нанесли, започнали да забелязват мечки. Първоначално се опитвали да ги прогонват с викове, въздушни сирени и понякога с пейнтбол пистолет, който изстрелвал меки гумени топчета.

„Но се чувствахме ужасно. Това просто не ни се струваше правилно. Казахме си, че ако не влизат в къщата и не ровят в боклука, няма проблем да ни идват на гости“, казва Мартинес.

Те потърсили начин едновременно да пазят себе си и мечките, въпреки близкото съжителство.

„Оттогава се спряхме на по-малко агресивни методи и честно казано, те работят по-добре за нас“, казва Гордън.

A Colorado family wakes up to an unexpected breakfast guest after a bear strolls through their open back door and helps itself in the kitchen.



Surveillance video shows the bear eating the kids' Flintstones vitamins off the dining room table before grabbing the family's trash… pic.twitter.com/yR12d0OVrb — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

„Мечките са ни проваляли барбекюта“

Мартинес смята, че черните мечки са „неправилно разбрани“.

„Те няма да ви изядат“, казва той.

Нападенията от черни мечки са изключително редки, в историята на Калифорния е регистриран само един смъртен случай.

Двойката казва, че винаги спазва „здравословна дистанция“ от мечките и остава вътре, когато животните са наоколо. Понякога обаче срещите са неизбежни.

„Мечките са ни проваляли барбекюта. Но ако ви видят, обикновено просто си тръгват“, казва Гордън.

Лаком мечок по улиците в Лос Анджелис

Запознайте се с мечките

Любимата посетителка на Гордън и Мартинес е Мади, с която за първи път се запознали през 2023 г., когато била изключително любопитно мече. Тя обичала да играе в басейна и да се мотае из градината.

„Тя е нашето златно момиче“, казва Мартинес.

Година по-късно Мади се върнала с малките си.

„За съжаление ги загуби, така че преминахме през емоционална въртележка заедно с нея“, разказва Мартинес.

Тази година тя отново довела малките си в дома им.

„Те са най-сладките същества, които някога сте виждали. Толкова са пухкави, но същевременно всяват респект с дългите си нокти“, разказва Мартинес.

Пънки е друго „буйно едногодишно мече“, което за първи път посетило къщата като малко с майка си, разказва Гордън.

„Тя пукаше всички надуваеми играчки за басейна“, обяснява Гордън.

Веднъж се качила върху надуваема играчка и отплавала към средата на басейна.

„Това лято тя наистина спечели сърцата ни с игрите си в басейна“, казва Гордън.

Друга редовна посетителка получила прякора „Непи“, защото обича да подремва дълго, докато се носи във водата.

„Тя е единствената мечка, която съм виждал да спи по час в басейна“, казва Гордън.

Ако види двойката, Непи им изсумтява.

„Тя е голяма мечка майка и просто е малко кисела за всичко в живота“, шегува се Гордън.

They bought a house in LA. The neighbours are bears - and they won't stay out of the pool https://t.co/6hWU1YRoLt — Herman Lategan (@HermLategan) August 31, 2026

Реалността на живота редом с мечките

Тези животни са част от нарастващия брой черни мечки, които се опитват да се установят редом с жителите на Калифорния, често създавайки проблеми за местните общности.

В Калифорния живеят над 60 000 черни мечки, казва Уилсън Шърман, научен сътрудник в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Черните мечки все по-често се появяват в предградията на Лос Анджелис.

„Те са наистина интелигентни, адаптивни всеядни животни. Ядат всичко и са се научили да намират калории там, където живеят хора“, казва Шърман, който изследва как общностите реагират на черните мечки.

Не всички срещи с мечки обаче са толкова положителни, колкото при Гордън и Мартинес.

„Редовно виждаме случаи на мечки, които ровят в боклука и влизат в домовете. Наистина тъжното е, че когато нещата се объркат, обикновено мечките плащат цената. През последните няколко години няколко мечки бяха умъртвени“, казва Шърман.

През март 2026 г. калифорнийските власти евтаназирали женска черна мечка на име Блонди, след като тя замахнала към жена, която разхождала кучето си в Монровия.

Блонди също била посещавала няколко пъти градината на Гордън и Мартинес и никога не създавала проблеми. Гордън организирал петиция срещу евтаназирането ѝ, която била подписана от близо 6000 души.

„Беше доста опустошително. Блонди прилича на всички майки мечки, просто се опитва да намери подслон, да отгледа децата си“, казва той.

Калифорнийският департамент за риба и дива природа заявява, че ДНК тестове са потвърдили, че заловената мечка е отговорна за инцидента, както и за предишно нападение срещу възрастен човек, който седял на верандата си в Монровия през юни 2025 г.

„Евтаназията се използва само като последна мярка, когато животно представлява риск за обществената безопасност и не може безопасно да бъде върнато в дивата природа“, казва говорител.

Преместването на мечката може да изглежда като решение, но не е вариант, когато това би застрашило обществената безопасност. Мечките имат силна пространствена памет и често се връщат в познати райони.

Малките на Блонди са под грижите на център за рехабилитация на диви животни и ще бъдат пуснати в подходящо местообитание, когато са готови.

За да се намалят конфликтите с мечки, Шърман казва, че е важно общностите да ограничат достъпа им до източници на храна, като кофи за боклук и оставена навън храна.

„За една мечка да открие кутия, пълна с пица, след като е прекарвала времето си в ровене за червеи и корени, е истински пробив“, обясняват от департамента за риба и дива природа.

Поддържането на кварталите свободни от мечки е „колективно усилие за обучение“, добавя Шърман.

Гордън казва, че са „изключително бдителни“, когато става въпрос за отпадъците.

Те също така държат вратите и прозорците затворени и никога не оставят храна в колата си.

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„Те не са плюшени мечета“

Двойката казва, че никога не е имала неприятна среща с някоя от мечките, които посещават дома им.

Веднъж Мартинес открил Непи в гаража, след като по невнимание го оставил отворен.

„И двамата се стреснахме. Бавно се отдръпнах, защото никога не искате да притиснете мечка в ъгъла“, казва той.

По думите му мечката излязла от гаража и продължила по пътя си.

Социалните мрежи, като профила на Мартинес и Гордън, както и камерите за видеонаблюдение в домовете, позволяват на хората „да възприемат мечките като отделни личности и да надникнат отблизо в живота им“, казва Шърман.

Но той има известни резерви.

„Винаги съществува риск от превръщането им в нещо като герои от „Дисни“, от представянето на прекалено пухкава и идилична картина. Те не са плюшени мечета, а все още са диви животни“, казва Шърман.

Шърман предупреждава, че е важно мечките и хората да не свикват прекалено много един с друг.

„Част от това да обичаш мечките е да създаваш здравословни граници и да им осигуриш възможност да се справят добре, когато неизбежно преминават през кварталите ни“, казва той.

Чрез своя Instagram профил @poolbearlife Гордън и Мартинес се надяват да повишат осведомеността за безопасното поведение около мечки и начините за предотвратяване на нежелани срещи.

Те подчертават, че техният начин на съжителство с черните мечки не е непременно приложим навсякъде.

„Това работи за нас, за мястото, където живеем“, казва Гордън.

„Всичко е въпрос на намиране на баланс с дивата природа, как можем да съжителстваме и двата вида“, казва Мартинес.