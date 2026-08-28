Свят

31 години от клането на Маркале: В Босна почитат жертвите, а в Република Сръбска - Ратко Младич

43 души бяха убити при нападението на пазара в Сараево през 1995 г., докато стотици се събраха в памет на осъдения военнопрестъпник

28 август 2026, 13:40
Ратко Младич
Ратко Младич   
Източник: БГНЕС
  • Сараево отбелязва 31 години от клането на пазара „Маркале“ - при обстрела на 28 август 1995 г. са убити 43 души и над 80 са ранени; международният трибунал установява отговорност на силите на босненските сърби.
  • Смъртта на Ратко Младич предизвика публични прояви в негова памет в Република Сръбска, включително молитва в Баня Лука и събирания в Зворник и Вишеград, въпреки че босненското законодателство забранява възхваляването на осъдени за военни престъпления.
  • Двата паралелни възпоменателни разказа подчертават дълбокото разделение в Босна и Херцеговина: „Маркале“ и Сребреница са сред факторите, довели до намесата на НАТО и Дейтънското споразумение, което през 1995 г. слага край на войната и създава сегашната политическа структура на страната.

Почина генерал Ратко Младич

Сараево днес отбелязва 31-вата годишнина от клането на пазара Маркале, при което през 1995 г. бяха убити 43 души, а над 80 бяха ранени. Същевременно снощи няколкостотин души, предимно млади хора, участваха в шествия и събирания в босненската Република Сръбска в памет на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, който почина вчера, пишат местните медии.

След потвърждаването на смъртта на Младич в главната православна църква в Баня Лука - столица на Република Сръбска, беше отслужена възпоменателна молитва, отбелязва босненското издание "Фактор". На нея присъства бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който определи Младич като "велика фигура" за сръбския народ и заяви, че "на хората не може да се забрани да го помнят".

На службата присъства и премиерът на Република Сръбска Саво Минич. Той заяви, че Младич е "един вид герой" за него и предупреди, че сърбите могат да бъдат подлагани на наказателно преследване заради изразяване на възгледите си. Законодателството на Босна и Херцеговина криминализира публичното одобряване, отричане или оправдаване на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, както и възхваляването на лица, осъдени за такива престъпления, какъвто беше Младич, припомня хърватската информационна агенция ХИНА.

Почит към Младич изразиха и представители на опозицията в Република Сръбска, отбелязва "Фактор". Сред тях бяха кметът на Баня Лука Драшко Станивукович и кандидатите на Сръбската демократическа партия Бранко Блануша и Младен Божович, които участваха във възпоменателна молитва в манастир на планината Озрен.

По-големи събирания се проведоха и в Зворник и Вишеград, където участници скандираха името на Младич и запалиха фойерверки. Вицепрезидентът на Република Сръбска Чамил Дуракович призова полицията и прокуратурата да реагират, като припомни, че по време на войната хиляди босненски сърби са били прогонени от Зворник, а стотици са били убити.

На този фон в Сараево днес се отбелязва годишнината от клането на пазара Маркале на 28 август 1995 г. Снаряд, изстрелян по пазара, убива 43 души и ранява над 80, припомня босненският портал "Кликс". Международният трибунал на ООН за военните престъпления в бивша Югославия установи отговорност на силите на босненските сърби за атаката.

Клането на Маркале, заедно с геноцида в Сребреница, се превръща в един от факторите за засилването на международния натиск и последвалата военна намеса на НАТО през септември 1995 г. Тя допринася за промяната на хода на войната и създава условия за започването на мирните преговори в Дейтън, които довеждат до края на конфликта в Босна и Херцеговина.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. 

Припомняме, че кончината на осъдения за геноцид Радко Младич - бивш командващ силите на босненските сърби, който почина вчера в болницата на затвора в Хага, бе отбелязана снощи от неизвестна група младежи със запалени факли на мостове в сръбската столица Белград и във втория по големина град в Сърбия Нови Сад, предават местните медии.

Заедно със запалването на факлите след залез слънце от Бранковия мост в Белград и от Петроварадинския мост в Нови Сад младежите спуснаха  транспарант с образа на Младич, на който пише на кирилица : "От твоята борба живее нашата свобода!", предаде информационният портал "Войводина днес" и публикува видео.

Събитията в Белград и Нови Сад са преминали без инциденти.

По-рано през деня вчера сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че Младич ще бъде погребан с висши държавни почести в Белград.

Източник: БТА    
Ратко Младич Босна и Херцеговина Клането в Маркале Военни престъпления Сараево Република Сръбска Война в Босна Дейтънско споразумение Етническо разделение Сребреница
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в "Драгалевци" в последния момент

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Дали Земята не се чисти от нас? Хипотезата за Гея и нейното зловещо предупреждение

Дали Земята не се чисти от нас? Хипотезата за Гея и нейното зловещо предупреждение

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 1 ден
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 1 ден
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 1 ден
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

България Преди 10 минути

Според първоначалните бюджетни разчети се предвижда таванът да нарасне от 2300 на 2400 евро

<p>Внимание:&nbsp;ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления</p>

"Ще бъдете арестуван до 48 часа": ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления

България Преди 13 минути

Съобщенията са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и максимално наподобяват официална кореспонденция

В центъра на събитията: Кои зодии не могат да живеят без внимание

В центъра на събитията: Кои зодии не могат да живеят без внимание

Любопитно Преди 47 минути

Някои зодиакални знаци са особено ярки в компания и нямат нищо против да получават възхитени погледи. Звездна класация разказва кои зодии обичат най-много вниманието

xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

Свят Преди 48 минути

Докато предполагаеми жертви съдят компанията заради генерирани от ИИ материали със сексуално насилие над деца, xAI пренася съдебната битка срещу собствените си потребители

,

Във вериги пред тълпата в Рим: Драматичната съдба на дъщерята на Клеопатра

Любопитно Преди 1 час

Какво се случва с децата на Клеопатра след смъртта ѝ? Разкриваме невероятната история на дъщеря ѝ Клеопатра Селена II — от оковите в Рим до превръщането ѝ в една от най-могъщите владетелки на Африка

До 4 000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

До 4 000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

България Преди 1 час

Социалните служби работят на терен

Влакче на ужасите

Мозъчен кръвоизлив след влакче на ужасите: Колко опасни са екстремните атракциони?

Свят Преди 1 час

Проучванията показват, че тежките увреждания са редки, но определени атракциони и здравословни състояния могат да повишат риска

Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Любопитно Преди 2 часа

Как една космическа скала се превръща в метеорит? Ново изследване разкрива, че процесът не е просто изгаряне, а преминава през точно 7 сложни фази - от формирането на вакуум до финалната топлинна коричка

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

България Преди 2 часа

Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета

Три деца пострадаха след челна катастрофа на пътя Ловеч - Троян

Три деца пострадаха след челна катастрофа на пътя Ловеч - Троян

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал около 11:00 часа, в района на Калейшкото ханче

Доналд Тръмп

Шест месеца война с Иран - разказани чрез публикациите на Тръмп в социалните мрежи

Свят Преди 2 часа

Как една война беше обявена, водена, обявена за спечелена, превърната в преговори и след това подновена - всичко това с думите на самия президент

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

България Преди 2 часа

Кметът на София заяви, че дружеството има нужда от над 1,5 млрд. инвестиции и от дългосрочно решение за огромния си дълг

Тревога край Бургас: ВМС унищожиха дрон до остров Свети Иван

Тревога край Бургас: ВМС унищожиха дрон до остров Свети Иван

България Преди 2 часа

Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас

<p>МВнР с информация за българите, блокирани след бедствието в Непал</p>

След ужаса в Непал: Българите от засегнатия район ще бъдат евакуирани по сухопътен маршрут

България Преди 3 часа

Те трябва да стигнат до Лхаса, а от там с полет до Катманду

Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

България Преди 3 часа

Подготвят се нови мерки за безопасност по Е-79, а до края на 2026 г. се очаква процедура за автоматично управление на реверсивното движение

Изповедта на Робърт де Ниро: Бащинството на 83 г., вината и семейството му от 7 деца

Изповедта на Робърт де Ниро: Бащинството на 83 г., вината и семейството му от 7 деца

Любопитно Преди 3 часа

83-годишният Робърт де Ниро направи откровена изповед за бащинството, вината и отглеждането на седем деца от четири различни жени. Холивудската легенда разкри защо никога не спира да подкрепя наследниците си, независимо от изборите им.

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

За първи път в историята: Майка спечели короната на Miss USA

Edna.bg

Силвия Лулчева на 57 - гласът, който не можем да забравим

Edna.bg

Кюстендилеца: Вие отбихте номера по срамен начин

Gong.bg

НА ЖИВО: Жребият на ЦСКА в Лигата на конференциите

Gong.bg

Румен Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

Nova.bg

Три деца са в болница след челна катастрофа на пътя Ловеч-Троян

Nova.bg