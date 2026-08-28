31 години от клането на Маркале: В Босна почитат жертвите, а в Република Сръбска - Ратко Младич

Сараево отбелязва 31 години от клането на пазара „Маркале“ - при обстрела на 28 август 1995 г. са убити 43 души и над 80 са ранени; международният трибунал установява отговорност на силите на босненските сърби.

Смъртта на Ратко Младич предизвика публични прояви в негова памет в Република Сръбска, включително молитва в Баня Лука и събирания в Зворник и Вишеград, въпреки че босненското законодателство забранява възхваляването на осъдени за военни престъпления.

Двата паралелни възпоменателни разказа подчертават дълбокото разделение в Босна и Херцеговина: „Маркале“ и Сребреница са сред факторите, довели до намесата на НАТО и Дейтънското споразумение, което през 1995 г. слага край на войната и създава сегашната политическа структура на страната.

Почина генерал Ратко Младич

Upravo na Brankovom mostu! General je ovo zasluzio! pic.twitter.com/3yY50Ie5Yn — Dunja (@dunjamilojevicc) August 27, 2026

Сараево днес отбелязва 31-вата годишнина от клането на пазара Маркале, при което през 1995 г. бяха убити 43 души, а над 80 бяха ранени. Същевременно снощи няколкостотин души, предимно млади хора, участваха в шествия и събирания в босненската Република Сръбска в памет на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, който почина вчера, пишат местните медии.

След потвърждаването на смъртта на Младич в главната православна църква в Баня Лука - столица на Република Сръбска, беше отслужена възпоменателна молитва, отбелязва босненското издание "Фактор". На нея присъства бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който определи Младич като "велика фигура" за сръбския народ и заяви, че "на хората не може да се забрани да го помнят".

На службата присъства и премиерът на Република Сръбска Саво Минич. Той заяви, че Младич е "един вид герой" за него и предупреди, че сърбите могат да бъдат подлагани на наказателно преследване заради изразяване на възгледите си. Законодателството на Босна и Херцеговина криминализира публичното одобряване, отричане или оправдаване на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, както и възхваляването на лица, осъдени за такива престъпления, какъвто беше Младич, припомня хърватската информационна агенция ХИНА.

Почит към Младич изразиха и представители на опозицията в Република Сръбска, отбелязва "Фактор". Сред тях бяха кметът на Баня Лука Драшко Станивукович и кандидатите на Сръбската демократическа партия Бранко Блануша и Младен Божович, които участваха във възпоменателна молитва в манастир на планината Озрен.

Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.



Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

По-големи събирания се проведоха и в Зворник и Вишеград, където участници скандираха името на Младич и запалиха фойерверки. Вицепрезидентът на Република Сръбска Чамил Дуракович призова полицията и прокуратурата да реагират, като припомни, че по време на войната хиляди босненски сърби са били прогонени от Зворник, а стотици са били убити.

На този фон в Сараево днес се отбелязва годишнината от клането на пазара Маркале на 28 август 1995 г. Снаряд, изстрелян по пазара, убива 43 души и ранява над 80, припомня босненският портал "Кликс". Международният трибунал на ООН за военните престъпления в бивша Югославия установи отговорност на силите на босненските сърби за атаката.

Viktoria Plzeň and Crvena Zvezda fans chanting together "KOSOVO - SERBIA" during the #EuropaLeague match.



🇷🇸🇨🇿 pic.twitter.com/CBWTeSIAik — Based Serbia (@SerbiaBased) August 27, 2026

Клането на Маркале, заедно с геноцида в Сребреница, се превръща в един от факторите за засилването на международния натиск и последвалата военна намеса на НАТО през септември 1995 г. Тя допринася за промяната на хода на войната и създава условия за започването на мирните преговори в Дейтън, които довеждат до края на конфликта в Босна и Херцеговина.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

Višegrad uvek i zauvek najjeziviji pic.twitter.com/tNlE6WSe9b — Naja (@Naja434) August 27, 2026

Припомняме, че кончината на осъдения за геноцид Радко Младич - бивш командващ силите на босненските сърби, който почина вчера в болницата на затвора в Хага, бе отбелязана снощи от неизвестна група младежи със запалени факли на мостове в сръбската столица Белград и във втория по големина град в Сърбия Нови Сад, предават местните медии.

Заедно със запалването на факлите след залез слънце от Бранковия мост в Белград и от Петроварадинския мост в Нови Сад младежите спуснаха транспарант с образа на Младич, на който пише на кирилица : "От твоята борба живее нашата свобода!", предаде информационният портал "Войводина днес" и публикува видео.

Събитията в Белград и Нови Сад са преминали без инциденти.

По-рано през деня вчера сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че Младич ще бъде погребан с висши държавни почести в Белград.