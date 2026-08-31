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Инфлацията в България се ускорява: Очаква се да достигне 5,1% през август

Най-сериозно поскъпване се прогнозира при транспорта, докато храните и облеклото поевтиняват на месечна база

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 12:10
Инфлацията в България се ускорява: Очаква се да достигне 5,1% през август
Източник: iStock Photos

Г одишната инфлация в България се очаква да достигне 5,1% през август, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо юли потребителските цени се очаква да са се повишили средно с 0,6%.

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  • Транспортът с най-голям ръст

Най-сериозно поскъпване през август спрямо предходния месец се очаква при транспорта - с 6,3%.

Цените в групата „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ се очаква да са нараснали с 0,9%.

Увеличение от по 0,8% НСИ прогнозира при услугите на ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия.

  • Храните и облеклото поевтиняват

При част от основните групи стоки и услуги обаче се очаква спад на цените.

Облеклото и обувките се прогнозират да са поевтинели средно с 2% спрямо юли, а цените в здравеопазването - с 0,5%.

Поевтиняване се очаква и при хранителните продукти и безалкохолните напитки, чиито цени се прогнозира да са намалели средно с 0,3% на месечна база.

  • Хармонизираната инфлация също е 5,1%

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение на инфлацията между държавите от Европейския съюз, предварителната оценка е за увеличение на цените с 0,8% спрямо юли.

На годишна база инфлацията по този показател също се очаква да достигне 5,1%.

  • Какво показва малката потребителска кошница

Различна тенденция показват данните за т.нар. малка потребителска кошница, която проследява цените на стоки и услуги с най-голямо значение за най-нискодоходните 20% от домакинствата.

Според експресните данни цените в малката потребителска кошница се очаква да са намалели с 0,2% спрямо юли. На годишна база обаче се отчита увеличение от 1,6%.

Хранителните продукти в малката потребителска кошница са поевтинели с 0,4% на месечна база, а нехранителните стоки - с 0,1%. При услугите се отчита увеличение от 0,1%.

Данните са предварителни. Окончателните стойности за инфлацията през август предстои да бъдат публикувани от Националния статистически институт.

Редактор: Василена Василева
Източник: НСИ    
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