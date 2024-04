Р уският пропагандист Владимир Соловьов каза, че ще има десетилетия на конфронтация между Москва и Запада в това, което той описа като битка между "доброто и злото".

Клип, публикуван в X от журналиста Джулия Дейвис, показва, че Соловьов, който има близки връзки с Владимир Путин, започва с характерната си въздишка, преди да каже “да поговорим за Запада“.

“За тях очевидно ние сме основният враг и ни предстоят десетилетия на конфронтация. Абсолютно не трябва да се страхуваме от това“, каза Соловьов по канал “Русия 1“.

Соловьов, заедно с гостите си, представи пълномащабната инвазия на Путин като прокси война между Москва и НАТО, отправяйки редовни ядрени заплахи срещу съюзниците на Киев за тяхната подкрепа срещу руската агресия.

Според Соловьов всички нива на сътрудничество между Русия и Запада преди нахлуването са били просто “случайни“. Той посочва, че вековете на враждебност са били естествени.

След това Соловьов дава своето обяснение за тези враждебни отношения, като казва: Невъзможно е да се сключи мир между доброто и злото.

Путин и Русия: Западът трябва да се готви за най-лошото

“Ние сме добри, а те са зли. Това е просто и ясно“, казва той, преди да си представи, че се обръща към самия Запад. "Искате стратегическото поражение на Москва и за това сте готови да предприемете най-рискованите стъпки?”

Не сме изненадани“, казва той, "искате да унищожите милиони невинни хора“, посочва Соловьов преди да се върне към описанието на Запада в трето лице, за да каже, че "силата е единственият език, който разбират“.

“Нека не очакваме, че те ще се предадат“, казва Соловьов, говорейки за това как режимът на нацистка Германия се бори със съветската армия през Втората световна война.

Meanwhile in Russia: Vladimir Solovyov predicts that Russia will continue fighting against the West for decades to come. He argues that decades of peace were just a coincidence, but hostility is natural.https://t.co/75yQ9kFJBI