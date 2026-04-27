Свят

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

Вейджия Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите

27 април 2026, 10:43
„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

Ч асове след стрелбата, която принуди агентите на „Сикрет сървис“ да евакуират президента Доналд Тръмп от сцената на годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, държавният глава даде извънредна пресконференция.

Все още облечен в смокинг, той предостави правото на първия въпрос на Вейджия Дзян — председател на асоциацията и кореспондент на CBS News. Тръмп не пестеше похвали към нея — жест, който рядко проявява към представители на медиите, пише The New York Post.

„Госпожо председател“, обърна се той към нея, „просто искам да кажа, че свършихте фантастична работа. Каква прекрасна вечер.“

Г-жа Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите. Малко след задържането на заподозрения тя отправи спокойно обръщение към изумените гости. По време на пресконференцията, все още във вечерната си рокля, тя благодари на президента за думите му, преди да премине към същество.

„Можете ли да опишете какво минаваше през ума Ви?“, попита тя държавния глава. Тръмп разказа подробно как екипите по сигурността буквално са го изтръгнали от мястото му между Дзян и първата дама Мелания Тръмп.

По-късно журналистката сподели и личните си преживявания. В интервю за CBS тя подчерта, че вечерята е трябвало да бъде момент, в който администрацията и медиите да почетат важността на Първата поправка (на Конституцията на САЩ). Дзян описа драматичния момент, в който тя и президентът са се озовали на пода. Били са толкова близо, че са се докосвали, преди агентите да успеят да го евакуират.

„Нямах представа какво става“, призна тя.

След първоначалния хаос Вейджия Дзян се върна на сцената. С едва доловим емоционален трепет в гласа тя обяви, че вечерта ще продължи, което бе посрещнато с бурни аплодисменти. В крайна сметка обаче бе направено официално съобщение, че властите настояват присъстващите да напуснат залата.

Това бе първият случай, в който Тръмп присъства в качеството си на президент на официалния прием (известен като gala с „black tie“ дрескод), който се провежда традиционно в последната събота на април. Той бойкотираше събитието по време на първия си мандат и не присъства на него миналата година.

Вейджия Дзян, която е първата жена от азиатски произход начело на Асоциацията на кореспондентите, има дълга история на спорове с Доналд Тръмп. През 2020 г. той внезапно прекрати своя пресконференция, след като тя го попита защо предлага на журналистите да „питат Китай“ за нивата на смъртност от коронавирус.

„Господине, защо точно на мен ми казвате това?“, репликира го тя тогава.

Дзян често споделя, че е родена в Китай и е израснала в селските райони на Западна Вирджиния, където родителите ѝ са държали китайски ресторант. През 2024 г. тя си спомни как те са работили по 18 часа на ден. „Дарът, който ми дадоха, е моята работна етика“, казва тя, „както и разбирането за това каква възможност е да вършиш работата, която обичаш.“

Евакуация, хаос и оръжия на сцената – Драмата с Тръмп на вечерята на кореспондентите
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 9 минути

„Когато си значим, те преследват": Тръмп превръща опасността в политически актив

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Свят Преди 45 минути

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

Как лесно да сканираме документи с Android

Как лесно да сканираме документи с Android

Технологии Преди 1 час

Дигитализацията изисква все повече документи да бъдат сканирани и изпращани онлайн. Това е удобно и пести време, но ако нямаме скенер? Имаме смартфон и той може да върши същата работа, при това още по-бързо и по-ефективно

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

България Преди 1 час

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на изпитите

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Свят Преди 1 час

Русия отново тласка света към ръба на причинена от човека катастрофа, отбеляза украинският държавен глава

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

България Преди 1 час

Високоспециализираната процедура беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче

Третият е излишен: Какво е „фъбинг" и как телефонът убива връзката ви

Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

Любопитно Преди 1 час

Фъбингът – навикът да пренебрегваме събеседника си заради смартфона – тихомълком руши връзките ни. Психолог разкрива причините за това поведение и дава практически съвети как да превъзмогнем дигиталната зависимост и да си върнем близостта

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Свят Преди 1 час

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Свят Преди 1 час

иналата седмица Брент и WTI поскъпнаха съответно с близо 17% и 13%, което е най-голямото седмично увеличение от началото на войната

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

България Преди 1 час

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1

Откриха военен боеприпас в гимназия в Добрич

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България" ще се случат

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

България Преди 2 часа

Той отбеляза, че в момента активно се подготвят мерки, свързани с цените на храните и горивата, като се разработват и конкретни законодателни инициативи

Денков: Виждам опит да се създаде драма без особено основание

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

България Преди 2 часа

Пред нас се поставят две крайни алтернативи – да се обединим в една партия или да се разделим и да не си говорим, посочи той

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Свят Преди 2 часа

Краката на мъжа са били смазани в подемна система

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Свят Преди 2 часа

Други удари бяха нанесени в Карибско море

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

Свят Преди 3 часа

Мандатът на Ерик Адамс като кмет на Ню Йорк завърши безславно с тежки обвинения в корупция. Сега той е намерил ново място, в което да се развива… албанската столица Тирана

