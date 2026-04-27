„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Ч асове след стрелбата, която принуди агентите на „Сикрет сървис“ да евакуират президента Доналд Тръмп от сцената на годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, държавният глава даде извънредна пресконференция.

Все още облечен в смокинг, той предостави правото на първия въпрос на Вейджия Дзян — председател на асоциацията и кореспондент на CBS News. Тръмп не пестеше похвали към нея — жест, който рядко проявява към представители на медиите, пише The New York Post.

„Госпожо председател“, обърна се той към нея, „просто искам да кажа, че свършихте фантастична работа. Каква прекрасна вечер.“

Г-жа Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите. Малко след задържането на заподозрения тя отправи спокойно обръщение към изумените гости. По време на пресконференцията, все още във вечерната си рокля, тя благодари на президента за думите му, преди да премине към същество.

„Можете ли да опишете какво минаваше през ума Ви?“, попита тя държавния глава. Тръмп разказа подробно как екипите по сигурността буквално са го изтръгнали от мястото му между Дзян и първата дама Мелания Тръмп.

По-късно журналистката сподели и личните си преживявания. В интервю за CBS тя подчерта, че вечерята е трябвало да бъде момент, в който администрацията и медиите да почетат важността на Първата поправка (на Конституцията на САЩ). Дзян описа драматичния момент, в който тя и президентът са се озовали на пода. Били са толкова близо, че са се докосвали, преди агентите да успеят да го евакуират.

„Нямах представа какво става“, призна тя.

След първоначалния хаос Вейджия Дзян се върна на сцената. С едва доловим емоционален трепет в гласа тя обяви, че вечерта ще продължи, което бе посрещнато с бурни аплодисменти. В крайна сметка обаче бе направено официално съобщение, че властите настояват присъстващите да напуснат залата.

Това бе първият случай, в който Тръмп присъства в качеството си на президент на официалния прием (известен като gala с „black tie“ дрескод), който се провежда традиционно в последната събота на април. Той бойкотираше събитието по време на първия си мандат и не присъства на него миналата година.

Вейджия Дзян, която е първата жена от азиатски произход начело на Асоциацията на кореспондентите, има дълга история на спорове с Доналд Тръмп. През 2020 г. той внезапно прекрати своя пресконференция, след като тя го попита защо предлага на журналистите да „питат Китай“ за нивата на смъртност от коронавирус.

Weijia Jiang, WHCA president, has released a statement following last night's shooting at the White House Correspondents' Dinner:



„Господине, защо точно на мен ми казвате това?“, репликира го тя тогава.

Дзян често споделя, че е родена в Китай и е израснала в селските райони на Западна Вирджиния, където родителите ѝ са държали китайски ресторант. През 2024 г. тя си спомни как те са работили по 18 часа на ден. „Дарът, който ми дадоха, е моята работна етика“, казва тя, „както и разбирането за това каква възможност е да вършиш работата, която обичаш.“