Мъжете, които опитаха да убият Доналд Тръмп

С трелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, при която нападател, „въоръжен с множество оръжия“, откри огън, отново постави въпроса за сигурността на 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп. Въпреки че веднага не стана ясно дали той е бил конкретната цел на атаката, самият Тръмп не скри сериозността на ситуацията.

Похвалил работата на Тайните служби, той се сравни с Ейбрахам Линкълн, който беше убит през 1865 г. В разговор с репортер Тръмп отбеляза, че е изучавал покушенията и според него хората, които имат най-голямо влияние и правят най-много, са тези, към които се насочват заплахите.

Този последен инцидент обаче е само част от дълга поредица, белязала последното десетилетие, през което президентът е преживял множество стрелби и опити за покушение.

Юни 2016 г.

Историята на тези заплахи започва още през юни 2016 г., когато 20-годишният британец Майкъл Сандфорд се опита да грабне оръжието на полицай по време на митинг в игрална зала в Лас Вегас. Впоследствие той призна, че е отишъл на събитието с намерението да убие тогавашния вероятен кандидат на Републиканската партия. Сандфорд, който по това време е пребивавал незаконно в САЩ и е страдал от обсесивно-компулсивно разстройство и анорексия, беше осъден на затвор и след изтърпяване на част от присъдата бе върнат във Великобритания.

Началото на 2024 г.

През 2024 г. опасността придоби нови измерения с поредица от заговори. Още в началото на годината пакистанецът Асиф Мърчант беше осъден за планиране на убийството на Тръмп и други високопоставени американски политици като отмъщение за ликвидирането на иранския командир Касем Солеймани. Мърчант, действащ по указания на иранските власти според Министерството на правосъдитието, се среща с агенти под прикритие, преди да бъде арестуван, докато се готви да напусне САЩ. Въпреки че Техеран отрича обвиненията, Мърчант призна участието си в заговора, твърдейки, че го е направил, за да защити семейството си.

Юли 2024

Само няколко месеца по-късно, през юли 2024 г., светът стана свидетел на драматичните събития в Бътлър, Пенсилвания. По време на предизборен митинг, около осем минути след началото на речта на Тръмп, бяха произведени осем изстрела. Бившият президент бе ранен в горната част на дясното ухо, което предизвика силно кървене. Нападателят, 20-годишният Томас Матю Крукс, беше ликвидиран на място от снайперистите на Тайните служби. Инцидентът взе жертва и сред присъстващите, а кадрите на окървавения Тръмп, вдигащ юмрук към тълпата, се превърнаха в емблематични за тази година.

Септември 2024 г.

Опасността обаче не отмина с това. През септември 2024 г. беше осуетен нов опит за убийство, този път на голф игрище в Уест Палм Бийч. Райън Раут, 59-годишен мъж, се бе укрил в храстите с автоматично оръжие тип АК-47. След като се опита да убие Тръмп, той избяга и изостави оръжието си, но по-късно беше арестуван и осъден на доживотен затвор без право на замяна. След произнасянето на присъдата той направи опит да се намушка с химикалка.

Февруари 2026 г.

Преди по-малко от три месеца, през февруари 2026 г., имението „Мар-а-Лаго“ във Флорида също стана обект на заплаха. 21-годишният Остин Тъкър Мартин се опита незаконно да проникне в дома на Тръмп, въоръжен с пушка и газова бутилка. Той бе застрелян от Тайните служби, след като според властите е насочил оръжието си в позиция за стрелба. По време на инцидента Доналд и Мелания Тръмп не са били в имението, а във Вашингтон.

Цялата тази хронология очертава една тревожна картина на постоянна заплаха, която съпътства политическата кариера на Доналд Тръмп. От самотни нападатели с психологически проблеми до организирани заговори и покушения в публични пространства, сигурността на президента остава сериозно предизвикателство, а последните събития във Вашингтон са само поредното напомняне за тези рискове.