Свлачище в Словакия, има загинали и ранени

Д вама души са загинали при кално свлачище в долина в Словакия, а най-малко четирима са пострадали, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на кмета на село Ждяр Павел Бекеш. Голяма група туристи е потърсила убежище от дъжда в хижа, когато планинският заслон е бил връхлетян от смес от вода, кал и отломки.

Според телевизионния канал JOJ се предполага, че загиналите са две жени - словачка и полякиня.

На мястото на инцидента са били изпратени екипи на планинската спасителна служба, две линейки и два спасителни хеликоптера.

