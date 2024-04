Свлачище на остров Сулавеси, има 20 жертви и материални щети

С пасителни екипи откриха телата на 3-годишно момиче и майка му - последните жертви, които все още бяха в неизвестност след свлачищата, отнели живота на 20 души на индонезийския остров Сулавеси, съобщиха днес властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Rescuers have recovered the bodies of a 3-year-old girl and her mother, the last victims still missing after landslides killed 20 on Indonesia's Sulawesi Island, authorities said.https://t.co/LAeaekfzMJ — The Hindu (@the_hindu) April 16, 2024

В събота свлачището, причинено от проливни дъждове, затрупа четири къщи в село Южно Макале в окръг Тана Тораджа на провинция Южно Сулавеси, заяви началникът на местната полиция Гунарди Мунду. По думите му в една от къщите е имало семейно събиране, когато свлачището се е активизирало.

At least 14 people have died in a landslide triggered by heavy rain on the Indonesian island of Sulawesi. pic.twitter.com/97k2p1mF5I — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) April 15, 2024

Десетки войници, полицаи и доброволци се включиха в издирването, каза Мунду. Рано сутринта в неделя спасителите успяха да извадят живи двама пострадали, включително 8-годишно момиче, и са ги откарали в болница.

Rescuers in #Indonesia are engaged in a search effort after deadly #landslides hit villages on the island of Sulawesihttps://t.co/oyKsCOPr6P — The Telegraph (@ttindia) April 15, 2024

Сезонните дъждове са причина за чести свлачища и наводнения в Индонезия.

