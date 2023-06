Светът сега се моли за чудо: Свърши ли въздухът на "Титан"

И зтекоха 96 часа, откакто батискафът "Титан" изчезна безследно. Според изчисленията на експертите това е времето, след което петимата пътници на борда ще останат без въздух.

Спасителната акция продължава с надеждата, че има шанс петимата авантюристи на борда ѝ да са все още живи.

В четвъртък бреговата охрана на САЩ настоя, че все още се надява да открие петимата мъже, хванати в капана на изчезналия подводен кораб "Титаник", живи, въпреки прогнозира, че кислородът е свършил - докато съоснователят на фирмата, организирала пътуването, настоява, че спасителите "имат повече време, отколкото си мислим".

Светът сега се моли за чудо, след като спасителите изчислиха, че жизненоважният кислород ще свърши в 12,08 ч. по Гринуич.

От дълбините на Атлантическия океан на интервали от 30 минути се чуват удари - вероятно от мъжете, които се удрят в борда на подводницата - но тя все още не е локализирана.

Предците на съпругата на собственика на "Титан" били сред жертвите на Титаник

Контраадмирал Джон Маугър от бреговата охрана на САЩ заяви, че операцията "остава активно издирване" и той "остава обнадежден" благодарение на "благоприятните" метеорологични условия. Запитан за шумовете от блъскане, той заяви, че първоначалният анализ показва, че те са "фонов океански шум", но това все още се проучва.

Сред заседналите на борда на подводницата са британският милиардер Хамиш Хардинг, главният изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш, ветеранът от френските военноморски сили Р. Х. Наржоле, пакистанският бизнесмен Шахзада Дауд и неговият син Сулеман, който е само на 19 години и е студент в университета Стратклайд.

Дълбоководна подводница-робот е достигнала дъното на Атлантическия океан, а друга се спуска бързо по 12 500 фута дълбочина. Канадският кораб "Хоризонт Арктик" е разположил роботизиран подводен апарат, който е достигнал морското дъно и е започнал търсенето на изчезналата подводница - заяви говорител на спасителната операция.

А френският кораб, смятан за най-добрата и последна надежда за намиране на изчезналата подводница на "Титаник", също е пуснал дистанционно управляемата си подводница, за да намери петимата изчезнали авантюристи. L'Atalante пристигна на мястото на събитието в 11,48 ч. по Гринуич и пусна в действие подводницата Victor 6000, която може да достигне дълбочина от 20 000 фута и ще пристигне до останките на "Титаник" през следващите два часа.

Victor 6000 разполага с оръжия, които могат да прерязват кабели - или да изместват заклещен или заседнал кораб - и може да успее да закрепи кабел върху подводницата, преди тя да бъде изтеглена на няколко мили до повърхността с гигантска лебедка с повече от три мили кабел, наречена Flyaway Deep Ocean Salvage System на Horizon Arctic.

Въпреки опасенията, че запасите от кислород на петимата пътници са се изчерпали, все още има надежда в най-отчайващата ситуация.

Експертите предполагат, че запасите от кислород за 96 часа, е неточна оценка и срокът може да бъде удължен, ако намиращите се на борда са предприели мерки за запазване на въздуха за дишане, включително да лежат неподвижно и дори да спят.

Гилермо Сонлейн основава OceanGate заедно с г-н Ръш през 2009 г. и смята, че прозорецът за намирането им може да надхвърли прогнозата на бреговата охрана на САЩ.

🚨 #BREAKING: The first deepwater recovery robot, Victor 6000, has made it to the ocean floor to begin searching for the missing Titanic sub.



While it's feared the onboard oxygen supply may have been depleted, the US Coast Guard still considers this an "active search &… pic.twitter.com/G3kMYNDP6G