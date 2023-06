Предците на съпругата на собственика на "Титан" били сред жертвите на Титаник

С помняте ли възрастните съпрузи, които лежат прегърнати и си дават прощална целувка, малко преди водата да нахлуе в каютата им в потъващия кораб "Титаник". Зад култовата сърцераздирателна сцена на филма на Джеймс Камерън стоят реални личности. Това са Исидор и Ида Щраус. Мъжът е съосновател на универсалния магазин Macy's.

В шеметен обрат на съдбата се оказва, че съпругата на изпълнителния директор на изчезналата туристическа подводница "Титан", произхожда от именно тази богата двойка от Ню Йорк. Да, това е същата тази двойка, увековечена в култовата филмова лента.

Жената се казва Уенди Ръш. Тя е съпругата на Стоктън Ръш, основател и главен изпълнителен директор на OceanGate, който в момента е на борда на изчезналата туристическа подводница. Уенди е пра-правнучка на Исидор и Ида Щраус.

Стоктън Ръш е роден в Сиатъл и завършил Принстън като авиационен инженер. Първоначално работил върху изтребители и се е надявал да отиде на Марс, но след това насочил вниманието си към океана.

Той се опитал да купи подводницата на изследователя Стив Фосет след смъртта му през 2007 г., но не успял и затова започнал да създава своя собствена.

Ръш признал, че части от подводницата му били импровизирани - тя се управлява от контролер за видеоигри, а светлината вътре е закупена от уебсайт за онлайн къмпинг - но каза, че е била построена с помощта на Boeing, НАСА и Университета на Вашингтон, твърди Daily Mail.

И все пак във вторник стана ясно, че данните за безопасността на OceanGate са били поставени под съмнение от индустриален орган - докато Boeing и университетът отрекоха да имат каквото и да е участие в създаването на подводницата.

Уенди Ръш е омъжена за Стоктън Ръш, един от петимата мъже в подводницата "Титан", която изчезна в неделя по време на пътуване до потъналия кораб "Титаник".

Съпругата на изпълнителния директор на изчезналата туристическа подводница "Титан" произхожда от богата двойка от Ню Йорк, като и двамата се удавили на "Титаник" през 1912 г.

Нейните пра-пра-дядо и баба, Исидор и Ида Щраус, загинали при историческото бедствие - като Исидор бил съосновател на универсалния магазин Macy's.

Те са увековечени във филма на Джеймс Камерън „Титаник“ от 1997 г., в сцената, в която двама възрастни съпрузи са показани прегърнати на леглото, докато водата нахлува в кораба - емблематична сцена от филма.

Това стана ясно, докато екипажите продължават да претърсват отдалечения район на Атлантическия океан за изчезналата подводница, в която е нейният съпруг, един френски изследовател, английски милиардер, пакистански милиардер и неговият син.

Уенди Ръш, родена като Уенди Холингс Уейл, се омъжила за инженера и предприемач Стоктън Ръш през 1986 г. Тя произлиза от дъщерята на Исидор и Ида Щраус, която се омъжила за д-р Ричард Уейл през 1905 г.

Техният син, Ричард Уейл-младши, по-късно станал президент на Macy's New York, а неговият син, д-р Ричард Уейл, е бащата на Уенди Ръш, съобщава The New York Times.

Исидор и Ида били двама от най-богатите хора на борда на "Титаник", когато той потънал на дъното на океана по време на първото си и единствено пътуване - от Саутхемптън, Англия до Ню Йорк - след като се ударил в айсберг.

Двойката била на посещение в родната си Германия и пътувала обратно към Съединените щати на борда на "Титаник" с наскоро назначената прислужница Елън Бърд, и прислужника Джон Фартинг.

Двамата обикновено пътували само с немски кораби, но били очаровани от новия "Титаник", както и от лукса, предлаган на борда.

Това решение довело и до техния трагичен край, но не и преди двойката да прояви един последен акт на състрадание.

Когато "Титаник" започнал да потъва, на Исидор и Ида били предложени места в спасителна лодка – на нея като жена и на него като добре известен бивш конгресмен и съсобственик на универсалния магазин Macy's - което им дало основно предимство пред другите пътници.

Но Исидор отхвърлил предложението, като казал, че няма да се качи, докато не види, че не са останали повече жени и деца на борда, а жена му отказала да тръгне без съпруга си, с когото живеели заедно 40 години.

Този момент, на който станали свидетели и други пътници, също бил изобразен в по-късно изтрита сцена от „Титаник“ на Камерън.

