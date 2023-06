Напредък в търсенето на "Титан": Засякоха подводни шумове в зоната за издирване

К анадски самолет за военно наблюдение засече подводни шумове в зоната на издирване на изчезналия в Атлантическия океан батискаф „Титан“, предаде Асошиейтед прес.

Новината съобщи в Twitter американската брегова охрана, без да уточнява от какво са звуците. Въпреки всичко това дава нова искрица надежда, защото по различни оценки подводният плавателен съд, който изчезна с петима души на борба при спускане до останките от кораба „Титаник“, разполага със запаси от кислород само за още по-малко от денонощие.

Бреговата охрана посочи, че канадски самолет „П-3 Орион“ е засякъл подводен шум в зоната на издирвателната операция, а спасителите веднага изпратили подводен робот, който да претърси зоната - засега без резултат, но въпреки това усилията продължават.

„Данните от „П-3 Орион“ бяха предоставени на експертите от военноморските сили на САЩ за допълнителен анализ, който ще бъде взет предвид при бъдещи спасителни действия“, заяви бреговата охрана.

Изявлението на бреговата охрана за засечените шумове дойде, след като сп. „Ролинг стоун“, позовавайки се на вътрешна имейл кореспонденция на министерството на вътрешната сигурност на САЩ във връзка с издирването, съобщи, че участващите в спасително-издирвателната операция екипи чуват „звуци от тропане в района на всеки 30 минути“.

При подводни инциденти екипажът на плавателен съд, който е загубил връзка със света, разчита на тропане по корпуса на подводния апарат, за да бъде засечен от сонарите. Но засега няма официално потвърждение, че шумовете са от това; поначало под водата такива шумове могат да идват от всичко.

Междувременно спасителите продължават да обмислят начини как да достигнат до батискафа, който е възможно да е на внушителната дълбочина от цели 3800 мeтра, в случай че той бъде открит. Според нови разкрития на медии в миналото са били отправяни немаловажни предупреждения за надеждността на плавателния съд.

Връзката с апарата за подводно спускане „Титан“ беше загубена в неделя, докато той се намираше на около 700 км южно от Сейнт Джонс на канадския остров Нюфаундленд, по време на плаване до мястото на корабокрушението, припомнят агенциите.

На борда на „Титан“ се намират петима души, включително британският милиардер и авантюрист Хеймиш Хардинг. Вчера бреговата охрана на САЩ изчисли, че батискафът с дължина 6,7 м е останал кислород само за 40 часа. Освен него на борда са пакистанецът Шахзада Дауд, синът му Сюлейман и Стоктън Ръш, главен изпълнителен директор и основател на компанията „Оушън гейт“, която организира експедицията. Те са придружавани от френския подводничар Пол-Анри Наржоле.