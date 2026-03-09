Свят

РС Македония готви отговор на България

Муцунски: Изненадан съм как България се отнася към наши граждани

9 март 2026, 20:09
РС Македония готви отговор на България
Източник: AP/БТА

М инистерството на външните работи и външната търговия на РС Македония подготвя подходящ дипломатически отговор на решението на българските власти да наложат десетгодишна забрана за влизане в България на адвокат Тони Менкиноски.

Това заяви македонският външен министър Тимчо Муцунски, предаде БГНЕС. 

България протестира пред посланика на РС Македония

В отговор на журналистически въпрос дали ще бъде изпратена протестна нота, Муцунски подчерта, че държавата винаги е реагирала в миналото по подходящи дипломатически канали и че ще бъде допълнително преценено кой механизъм ще бъде използван в този конкретен случай, изразявайки разочарование от процедурата на държавата-членка на Европейския съюз.

„Негативно изненадан съм как една държава-членка на Европейския съюз се отнася към един от нашите граждани, който е имал една единствена цел, а именно да защити правата на група граждани пред европейските институции. И затова, разбира се, ще има подходяща реакция. Имали сме подобни ситуации в миналото и с други наши съседи. Винаги сме реагирали по подходящи дипломатически канали, допълнително ще преценим мярката и механизма в рамките на институцията, каква мярка и кой механизъм ще използваме, с който разполагаме. Но аз съм не само негативно изненадан, но и дълбоко разочарован от отношението на държава-членка на Европейския съюз към нашите граждани“, каза македонският министър.

На въпроса дали ще бъде поискано осъждане от посланика на ЕС в страната и реакция от Брюксел, Муцунски подчерта, че приоритет е предприемането на конкретни действия от страна на държавата за защита на интересите и правата на македонските граждани.

„Ключът е какви действия ще предприемем ние като държава. Защото в крайна сметка, независимо дали отправям политическо осъждане или не, факт е, че в 21-ви век се извършват репресии срещу човек, просто защото вероятно си е вършил работата. Той е адвокат. Едно от основните задължения на адвоката е, наред с други неща, да защитава тези, които смятат, че са нарушени човешките им права. И не искам да вярвам, че Европейският съюз, в който желаем да станем пълноправен член, ще застане на страната на подобни ретроградни действия и механизми, идващи от нашия съсед. Дали някой ще реши да осъди или не, е в сферата на неговото лично вземане на решения“, посочи Муцунски.

Скопие отхвърли протеста ни за Спаска Митрова

Адвокат Тони Менкиноски преди два дни, на 7 март, информира, че България му е забранила влизането до 2036 г. и че в официалния документ, който е получил, е посочено, че той представлява заплаха за националната сигурност на Република България. Той изрази съмнения, че подобна мярка е пряко свързана с работата му като адвокат, представляващ „македонци в България“ пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, и подчерта, че обвинението е сериозно, но е повдигнато без конкретна обосновка и без предварителни съдебни производства. Забраната му е била връчена на 6 март при влизане в България.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Три дрона са засечени над летището в София снощи

Три дрона са засечени над летището в София снощи

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

pariteni.bg
Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 22 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 23 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Полицията публикува кадри на надупчената порта на имота; в колата на нападателката е открита полуавтоматична карабина AR-15 и седем гилзи

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

Любопитно Преди 4 часа

След месеци на пътувания и спекулации, поп иконата най-накрая разкри, че венчавката с бизнесмена Майкъл Полански наближава. Двойката планира церемонията „скоро“, докато звездата вече подготвя документите за защитата на своето състояние

Исмаилов: Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата

Исмаилов: Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата

Свят Преди 4 часа

Исмаилов: Изпълнителният директор получава заплата от над 7600 евро месечно

,

"Ангел" на борда: Тайните кодове, с които стюардесите съобщават за спешни случаи

Любопитно Преди 4 часа

Екипажите използват специфичен език от кодове и звукови сигнали, за да координират реакциите си при медицински инциденти, без да предизвикват паника сред пътниците

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

България Преди 4 часа

Чаушев подчерта, че това е комплексно предложение и не се работи на парче

Рап звезда почина едва на 37 години

Рап звезда почина едва на 37 години

Свят Преди 5 часа

,

Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Любопитно Преди 5 часа

Оперната прима ще зарадва българската публика с два грандиозни спектакъла на сцена на площад „Св. Александър Невски” на 25 и 27 август в София

<p>Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?</p>

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей?

Свят Преди 5 часа

Иранските медии го описват като "ранен от врага във войната"

Снимката е илюстративна

Обвиняват Израел в удар с разяждащ плътта бял фосфор

Свят Преди 5 часа

Докато Human Rights Watch представя доказателства за използването на разяждащ плътта бял фосфор в населени райони, Израел предприе 26 вълни от бомбардировки над Бейрут, а ливанското правителство направи безпрецедентен ход и обяви дейността на „Хизбула“ за незаконна

Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Любопитно Преди 5 часа

България ще превърти часовниците си към лятно часово време на 29 март. Загубата дори на един час сън може да причини умора, проблеми с концентрацията и усещане за „джетлаг“

.

Любовта няма възраст: Сексът остава в сърцето на романтиката и след 60

Любопитно Преди 5 часа

Ново изследване разбива митовете за остаряването, разкривайки, че за зрелите хора интимността е ключовият елемент, който отличава истинската връзка от обикновеното приятелство

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

Свят Преди 5 часа

Американското консулство в Адана е спряло всички свои консулски услуги

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

България Преди 6 часа

Ирина Дакова познава добре културния сектор на София

.

Иран: Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга

Свят Преди 6 часа

Режимът в Иран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. За това свидетелства човек, който е бил част от тази машина

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

България Преди 6 часа

Докато петролът гони нива от 120 долара, експерти предупреждават: България има малко над 10 дни „буфер“, преди новите доставки на скъп нефт да ударят колонките

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Свят Преди 6 часа

Строителството на допълнителни блокове в Бушер е било преустановено

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Рапърът Дот Ротън почина на 37 години

Edna.bg

Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Edna.bg

Душан Косич: Съдиите ми казаха, че това е 100-процентова дузпа

Gong.bg

Хулио Веласкес: Това е една от най-важните победи през сезона

Gong.bg

Сметките за ток: Някои от фактурите за февруари са по-високи и от януарските

Nova.bg

Три дрона са засечени над летището в София в неделя вечер

Nova.bg