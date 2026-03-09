РС Македония готви отговор на България

М инистерството на външните работи и външната търговия на РС Македония подготвя подходящ дипломатически отговор на решението на българските власти да наложат десетгодишна забрана за влизане в България на адвокат Тони Менкиноски.

Това заяви македонският външен министър Тимчо Муцунски, предаде БГНЕС.

В отговор на журналистически въпрос дали ще бъде изпратена протестна нота, Муцунски подчерта, че държавата винаги е реагирала в миналото по подходящи дипломатически канали и че ще бъде допълнително преценено кой механизъм ще бъде използван в този конкретен случай, изразявайки разочарование от процедурата на държавата-членка на Европейския съюз.

„Негативно изненадан съм как една държава-членка на Европейския съюз се отнася към един от нашите граждани, който е имал една единствена цел, а именно да защити правата на група граждани пред европейските институции. И затова, разбира се, ще има подходяща реакция. Имали сме подобни ситуации в миналото и с други наши съседи. Винаги сме реагирали по подходящи дипломатически канали, допълнително ще преценим мярката и механизма в рамките на институцията, каква мярка и кой механизъм ще използваме, с който разполагаме. Но аз съм не само негативно изненадан, но и дълбоко разочарован от отношението на държава-членка на Европейския съюз към нашите граждани“, каза македонският министър.

На въпроса дали ще бъде поискано осъждане от посланика на ЕС в страната и реакция от Брюксел, Муцунски подчерта, че приоритет е предприемането на конкретни действия от страна на държавата за защита на интересите и правата на македонските граждани.

„Ключът е какви действия ще предприемем ние като държава. Защото в крайна сметка, независимо дали отправям политическо осъждане или не, факт е, че в 21-ви век се извършват репресии срещу човек, просто защото вероятно си е вършил работата. Той е адвокат. Едно от основните задължения на адвоката е, наред с други неща, да защитава тези, които смятат, че са нарушени човешките им права. И не искам да вярвам, че Европейският съюз, в който желаем да станем пълноправен член, ще застане на страната на подобни ретроградни действия и механизми, идващи от нашия съсед. Дали някой ще реши да осъди или не, е в сферата на неговото лично вземане на решения“, посочи Муцунски.

Адвокат Тони Менкиноски преди два дни, на 7 март, информира, че България му е забранила влизането до 2036 г. и че в официалния документ, който е получил, е посочено, че той представлява заплаха за националната сигурност на Република България. Той изрази съмнения, че подобна мярка е пряко свързана с работата му като адвокат, представляващ „македонци в България“ пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, и подчерта, че обвинението е сериозно, но е повдигнато без конкретна обосновка и без предварителни съдебни производства. Забраната му е била връчена на 6 март при влизане в България.