Гей, подложен на екзорсизъм, спечели обезщетение от църквата

Г ей спечели петцифрена сума, след като е получил „екзорсизъм“ в енория на Англиканската църква в опит да се опита да го обърне в хетеросексуален, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

37-годишният Матю Драпър е бил доброволец в църквата „Сейнт Томас“ във Филаделфия, Шефилд, през 2014 г., когато

му е било казано, че е попаднал под „демонично обсебване“ поради „сексуалната си нечистота“.

Той е присъствал на събитие през уикенда, проведено в църквата, когато съпруг и съпруга му казали, че извършването на ритуала ще го избави от хомосексуалността му, като по този начин ще освободи демони от тялото му.

По време на екзорсизма двойката, която е била молитвени водачи в църквата, е застанала над него и е казала, че трябва да „наруши споразуменията с Холивуд и медиите“, тъй като те го карат да има гей чувства. Драпър каза, когато си спомня за случилото се, „изглежда като от филм на ужасите“ и че срещата го е оставила „празен“ и в състояние на депресия.

Matthew Drapper described the experience as “something out of a horror movie.”https://t.co/uUawOZKwVe