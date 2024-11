Супер тайфунът "Ман-Йи" връхлетя Филипините

С упер тайфунът "Ман-Йи" връхлетя Филипините, а националната метеорологична служба предупреди за „потенциално катастрофално и животозастрашаващо“ въздействие.

Повече от 650 000 души напуснаха домовете си в навечерието на "Ман-Йи" - шестата голяма буря, връхлетяла изтощената от бедствия страна през последния месец.

#WeatherAlert: Super Typhoon Pepito (Man-yi) slows down early Sunday, November 17, while off the coast of Caramoan, Camarines Sur. #PepitoPH https://t.co/C79fXF4D0T