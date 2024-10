Поне 22 загинали във Филипините заради тропическата буря „Трами“

Н ай-малко 22 души загинаха при наводнения, свлачища и други злополуки, причинени от силната тропическа буря „Трами“ във Филипините, а над 54 000 души бяха разселени, съобщиха днес полицията и местните власти, предаде ДПА.

Повечето от жертвите са се удавили при наводнения или са били затрупани от свлачища, каза бригадният генерал от полицията Андре Дисон. Други жертви са били ударени от падащи дървета или части от постройки, добави генералът.

