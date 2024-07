Риши Сунак за изборните резултати: Британският народ даде отрезвяваща присъда

Б ританският премиер Риши Сунак заяви, че миналата нощ е била тежка и че Лейбъристката партия е спечелила изборите, предаде Пи Ей Мидия.

Партийният лидер каза, че поема отговорност за поражението на своята Консервативна партия и че се е обадил на лейбъристкия лидер Киър Стармър да го поздрави за победата. "Британският народ даде отрезвяваща присъда тази вечер, има много какво да се научи... и аз поемам отговорност за загубата. Поднасям извинения на многото добри, трудолюбиви кандидати консерватори, които загубиха тази нощ въпреки неуморните усилия, постигнатото от тях на местно ниво и отдадеността им към техните общности", каза Сунак.

U.K. Prime Minister Rishi Sunak on Friday conceded defeat in the country’s parliamentary election and said that the opposition Labour party won.



