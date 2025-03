Стъпка назад: Тръмп замрази митата на някои метали от Канада

З аплахата на американския президент Доналд Тръмп да удвои планираните мита върху канадските стомана и алуминий от 25% на 50% накара правителството на провинция Онтарио да се откаже от плановете си за налагане на допълнителни такси върху електроенергията, продавана на Съединените щати, предаде Ройтерс.

В резултат съветникът по търговията в Белия дом Питър Наваро заяви, че Тръмп също се е отказал от решението си да удвоява митата, въпреки че федералното правителство все още планира да наложи 25% налог върху целия внос на стомана и алуминий от днес.

