„ЕС е създаден да прецака САЩ“: Тръмп заплаши с 25% мита

Д оналд Тръмп заплаши да наложи мита от 25% на Европейския съюз, твърдейки, че блокът от 27 държави е „създаден, за да прецака Съединените щати“.

На заседание на кабинета в сряда, президентът на САЩ каза, че скоро администрацията му ще даде подробности за последната заплаха от мита. „Взехме решение и ще го обявим много скоро. Ще бъде 25%", каза той.

Trump announces 25% tariffs on the EU, He believes that the European Union was formed in order to screw the United States.



It seems Israel is the only ally Trump needs. Can America survive without the rest of the world if the world decides to retaliate?

