"Стрелката на века": Безос и неговият 10 000-годишен часовник (ВИДЕО)

О снователят на Amazon Джеф Безос и група съмишленици конструират часовник, който е проектиран да работи в рамките на 10 000 години. Неговата цел, очевидно, е да олицетворява “мисленето в дългосрочен план” и да вдъхновява хората да мечтаят далеч отвъд ограничения обхват на човешкия живот.

Проектът е плод на въображението на компютърния учен Дани Хилис, който за първи път изтъква идеята през 80-те години. Пишейки в есе за списание WIRED през 1995 г., Хилис обяснява:

„Искам да създам часовник, който тиктака веднъж годишно. Стрелката на века да напредва веднъж на всеки 100 години, а звън да се чува в началото на всяко хилядолетие.“

Планът му не остана възвишена несбъдната мечта. За да задвижи проекта, Хилис си партнира със Стюарт Бранд и фондацията Long Now, организация, която има за цел да “насърчава дългосрочното мислене”. Те са получили подкрепа от Безос, който според съобщенията е инвестирал 42 милиона долара в изграждането на гигантския часовник.

