Трима загинаха при стрелба пред супермаркет в Тексас, заподозреният е задържан

Т рима души загинаха в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на началника на полицията в града.

Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.

At least three people are dead after a shooting on Aug. 11 at a Target parking lot in Austin, Texas, authorities said. https://t.co/VLZRsREe9t — Times Record (@TimesRecord) August 12, 2025

Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза на пресконференция, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на инцидента. Но по-късно стрелецът е катастрофирал с автомобила и е откраднал друга кола, преди да бъде заловен в южната част на града, където е бил арестуван.

Police say 2 dead in a shooting at a Target in Austin, Texas, and a suspect has been detained https://t.co/BgRCYoXIi5 pic.twitter.com/EBbbT5OUvQ — The Independent (@Independent) August 12, 2025

По думите на полицейския началник пристигналите на мястото на стрелбата полицаи са открили 3 жертви на паркинга пред "Таргет". Дейвис каза също така, че заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване".

Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ.