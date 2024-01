Стрелба в гимназия в Айова, стрелецът е мъртъв, има ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Т рима души са ранени след стрелба в училище в американския щат Айова, твърди се, че стрелецът е идентифициран и е мъртъв, като може да е бил ученик.

Шерифът на окръг Далас Адам Инфанте заяви, че часовете в училището все още не са били започнали, когато е стартирала стрелбата.

"За щастие, в сградата е имало много малко ученици и преподаватели, което според мен допринесе за добрия изход в този смисъл", каза той на брифинг.

Около 7:37 ч. местно време властите са били предупредени за ситуация с активен стрелец в гимназията, каза той. Първият офицер пристигнал в рамките на седем минути и открил множество простреляни.

Стрелецът е идентифициран, но шерифът отказа да съобщи повече подробности. Стрелецът е мъртъв от видимо самонараняване и може да е бил ученик, според множество служители на правоохранителните органи, информирани по въпроса.

"Няма допълнителна опасност за обществеността. Обществото е в безопасност. Просто сега работим в обратна посока, опитвайки се да разберем всичко, което се е случило", заяви той.

Други трима души са ранени, включително двама ученици и администратор, казаха служителите. Едно от тях може да е фатално ранен, но разследването продължава, казаха служителите. Пострадалите от гимназия "Пери" са откарани в медицинския център MercyOne Des Moines, съобщи говорител на болницата. Не е било ясно веднага колко пациенти са се насочили към лечебното заведение. Болницата е изпратила линейки и хеликоптери на мястото на стрелбата.

