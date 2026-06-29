Стрелба в Германия, има много жертви

Н ай-малко петима души загинаха при стрелба в северния германски град Щаде, съобщиха от местната полиция пред АФП.
По информация на говорител на полицията има двама задържани.
Мотивът за престъплението все още не е ясен, предава ДПА.
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"Изстрели са произведени близо до младежки център в центъра на града", поясни говорител на полицията.
Полицията в Щаде обяви, че на улица "Данкерсщрасе" е в ход "голяма операция", призовавайки гражданите да стоят далеч от района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ.
"Разследването на обстоятелствата и точната последователност на събитията продължава", добавиха от полицията.
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Град Щаде има около 50 000 жители и се намира западно от Хамбург.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I