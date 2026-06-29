Трима пребивали случайни хора в София без причина

П рокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу трима обвиняеми за нанасяне на множество телесни повреди на различни лица и за хулигански действия, извършени в заведения в София. Обвиняемите са извършили общо 15 престъпления, съобщават от прокуратурата.

19-годишен е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11.11.2025 г. около 00,40 часа в района на заведение на ул. „Георги С. Раковски“ в София, в съучастие като извършител с 27-годишен задържан, са удряли с юмруци и ритали в главата мъж, като му причинили лека телесна повреда по хулигански подбуди.

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На 28.02.2026 г. около 03,10 часа в заведение на ул. „Шести септември“ в София, 19-годишният, чрез нанасяне на удари с ръце в областта на главата, причинил на мъж средна телесна повреда. След това заедно с другите двама задържани удряли с ръце в главата и причинили на друг човек лека телесна повреда.

Обвиняемият 19-годишен нанесъл удари и на длъжностно лице при изпълнение на службата му като охранител в заведението. Той нападал без причина и удрял хора в заведението, замахвал е с нож към мъж, обръщал е маси и столове и чупел чаши и бутилки. Около 04,00 часа на същия ден на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Фритьоф Нансен“ в София, младежът и 19-годишният и третия задържан нападнали човек и му нанесли удари в лицето, като му счупили преден зъб, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

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Освен гореспоменатите престъпления, 27-годишният е обвинен и за това, че на 11.11.2025 г. около 00,40 часа в района на заведение на ул. „Георги С. Раковски“ в София, при условията на продължавано престъпление с две деяния е унищожил е противозаконно чужди движими вещи на стойност 1560,10 лева. Той е извършил и хулигански действия - нападнал е без причина двама мъже, размахвал е нож, счупил витрина на вратата на заведението, след което заявил на пристигналите на място полицейски служители, че ще избие тях и семействата им.

На 28.02.2026 г. около 03,10 часа в заведение на ул. „Шести септември“ в София, 27-годишният е нападнал без причина човек и други посетители на заведението, размахвал е нож, обръщал е маси и столове, чупел чаши и бутилки. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. В заведението той направил и два опита за грабеж, като при единия е използвал сила - удрял е мъж в главата, а при другия заплаха, като насочил стъклена бутилка към пострадалия и се обърнал към него с думите: „Дай 10 евро, иначе ще ти пръсна бутилката от главата“.

Третият обвиняем, на 22-години, освен гореспоменатите побои, в който е взел участие, е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е на 28.02.2026 г. около 03,10 часа в заведение на ул. „Шести септември“ в София е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той е предизвикал безредици в заведението, размахвал нож и се обърнал към човек с думите: „Искаш ли да те намушкам?“, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

В Софийска районна прокуратура е водено досъдебно производство по отношение на горепоспоменатите престъпления. В хода му са извършени множество действия, като разследването е приключило за по-малко от година с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу тримата да започне в Софийски районен съд.