Големият обрат между 29 юни и 5 юли: 3 зодии получават съдбовни уроци

А стрологията е древна система за изучаване на влиянието на небесните тела върху живота на хората. Тя се основава на идеята, че позициите на планетите и звездите в момента на раждане могат да разкрият личностни характеристики и съдбовни тенденции.

Астролозите съставят карти, наречени хороскопи, които показват разположението на планетите и техните взаимовръзки. Влиянието на планетите се тълкува чрез различни аспекти и позиции в небето.

Тази наука се използва както за лична самооценка, така и за вземане на решения в кариерата и отношенията. Много хора вярват, че астрологията може да даде насоки за избягване на трудности и използване на благоприятни периоди.

На фона на ретроградния Меркурий, Пълнолунието в Козирог и преминаването на Юпитер в Лъв, на много хора ще им се наложи бързо да се адаптират към нови обстоятелства. В същото време астролозите смятат, че между 29 юни и 5 юли животът постепенно ще се подобрява за три зодиакални знака.

Вижте кои зодии ще преминат през уроци, които ще променят живота им в нашата галерия.