Хванаха мъж с над 2 промила алкохол, да кара чужда кола

М ъж на 55 години е бил задържан, след като полицията го е заловила да шофира с 2,21 промила алкохол в пернишкото село Студена, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник, предава Dariknews.bg.

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Проверката е извършена около полунощ на 26 юни, когато служители на реда спрели за проверка лек автомобил „Мицубиши“, управляван от местен жител. При тест с дрегер уредът отчел 2,21 промила алкохол в издишания въздух.

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Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. От полицията уточняват, че автомобилът не е негова собственост, поради което не е бил иззет.