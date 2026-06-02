България

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

Полицията проведе мащабна операция и временно спря градския транспорт

2 юни 2026, 06:52
Източник: iStock Photos/Getty Images

М ъж е в критично състояние, след като бе прострелян в северния германски град Букстехуде в понеделник, а заподозреният стрелец бе обявен за издирване, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Няколко души са подали сигнали  за изстрели в жилищна сграда около 19:15 ч. в понеделник местно време (20:15 ч. бълг. вр.), поясни говорител на полицията. Отзовалите се на местопрестъплението служители са открили мъж с тежки огнестрелни рани, застрашаващи живота му.

Предполагаемият стрелец е избягал и до късно снощи нямаше информация да е арестуван, отбелязаха правоохранителните органи.

Беше организарана мащабна хайка за заподозрения в центъра на града. Тежко въоръжени служители от специалните части охранявааха района, а градският транспорт бе временно спрян, акцентира ДПА.

Мотивът за стрелбата все още не е известен. Тече разследване.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Букстехуде стрелба критично състояние полиция Германия разследване издирване престъпление огнестрелни рани специални части
