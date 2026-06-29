Прокуратурата започва проверка за момичето, снимано в такси

С офийска районна прокуратура започва проверка във връзка със случая, при който млада жена е снимана от таксиметров шофьор, след което клипът е качен в социална мрежа.
За случая стана ясно след репортаж на NOVA, по време на който жената, заяви, че клипът е заснет и качен в социална мрежа без нейното съгласие. Междувременно в Софийска районна прокуратура е постъпил сигнал от нея.
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Веднага след запознаване с него, прокурор при Софийска районна прокуратура възложи проверка на дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП. В хода ѝ следва да се снемат сведения от сигналоподателя и от таксиметровия шофьор, а клипът трябва да бъде свален от социалната мрежа, доколкото съдържа сцени, уронващи престижа на младата жена. Следва да се извършат и други действия с оглед изясняване на фактическата обстановка.
Наблюдаващ прокурор е указал проверката да се извърши в най-кратък срок.