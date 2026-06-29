10-годишно момиче от Търговище само финансира първата си песен

Д есетгодишно момиче от Търговище финансира само издаването на първата си самостоятелна песен. Илина Стоянова инвестира в мечтите си и показва, че не всеки първи музикален проект започва със спонсори и голям бюджет, разказва музикалният й педагог Десислава Станкова.

При Илина започва с касичка, мечта и семейство, което неотлъчно стои зад нея. Родителите и близките й са до нея във всяка репетиция, запис и концерт, а самата тя прави най-важната крачка – финансира първата си авторска песен със спестяванията си.

Ражда се „Чуй моя глас“ – проект, реализиран след една година труд, постоянство и любов към музиката. Песента е създадена специално за Илина от Милен Македонски – Мишо (музика и аранжимент), Данна Донку (текст), Розен Стоев – Reptilla Studio (тонрежисьор и мастеринг). Организатор на проекта е Музикална школа New Voices, а режисьори на видеоклипа са Десислава Станкова, Антон Драганов и Бойка Петкова, оператор и монтаж – Антон Драганов.

По думите на Станкова от първото демо до финалния запис и видеоклипа Илина е изпяла песента хиляди пъти. Всяка репетиция е била още една крачка към сбъдването на мечтата ѝ. Наесен тя ще бъде четвъртокласничка в паралелката с профил „Изкуства“ на Второ Средно училище „Проф. Никола Маринов“ в Търговище. Извън училище през почивните дни продължава да развива своя талант в Музикална школа New Voices, където вече три години усъвършенства вокалното си майсторство.

„Много зряла за годините си, аристократична по душа, трудолюбива, отговорна и изключително постоянна. От разучаването на демото, през аудиозаписа, до видеореализацията тя изпя тази песен хиляди пъти за една година. И винаги с огромно вълнение. Не е лесно да се режисира клип, който да носи истинско послание. Колието талисман, завещано с писмо от нейната майка, се превърна в основата на режисьорската идея. А мотивът за бялата лястовица символизира надеждата, здравето, късмета и вярата в светлото бъдеще“, споделя вокалният педагог Десислава Станкова.

Само през последната година младата изпълнителка участва в десетки концерти, национални и международни конкурси, телевизионни продукции и музикални проекти. Всички тези срещи и сценични изяви са част от нейния път към професионалната музикална сцена. Още на деветгодишна възраст Илина осъзнава, че музиката е нейното призвание. Днес първата ѝ самостоятелна песен е естественото продължение на този избор.

Клипът е заснет в едни от най-красивите места в Балчик – Архитектурно-парков комплекс „Двореца“, Университетската ботаническа градина, вила „Моара“, вила „Принц Николай“ и Нимфеума. Красивите кадри не са просто декор – те разказват история за надеждата, любовта и светлината, които присъстват както в песента, така и в самата Илина. Посланието на младата изпълнителка е просто, но силно: да живеем в мир, да не се отказваме от мечтите си и да вярваме в себе си, обясни Станкова.

Историята на Илина Стоянова напомня, че талантът е дар, но успехът се гради с постоянство, труд и смелост. А понякога най-големите мечти започват с една детска касичка и с вярата, че един ден светът ще чуе твоя глас, казва вокалният педагог.