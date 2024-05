Стрелба пред къщата на Дрейк в Торонто, има пострадал

К ъщата на рапъра Дрейк в Торонто е била обградена от полицията днес сутринта след стрелба през нощта, съобщи АФП.

В публикация в мрежата Х полицията съобщава, че е имало стрелба в 2:09 ч. местно време и "мъж е транспортиран в болница със сериозни рани".

