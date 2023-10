Заподозреният за масовата стрелба в САЩ е идентифициран, полицията го издирва

С тотици полицаи са мобилизирани в целия американски щат Мейн в търсене на мъж, издирван във връзка с масовата стрелба в бар и боулинг зала в град Люистън, при която според местните власти са убити между 16 и 22 души, а десетки са ранени, предаде Ройтерс.

