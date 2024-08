Столтенберг за офанзивата в Курска област: Украйна не е координирала атаката с НАТО

Н АТО не е участвала в изненадващата офанзива на Украйна в руската област Курск, заяви ръководителят на НАТО Йенс Столтенберг пред германския вестник "Велт".

"Украйна не е представила предварително плановете си относно Курск пред НАТО и алиансът не е играл никаква роля", каза той в интервюто, публикувано днес.

Около 10 000 украински войници навлязоха в руската Курска област на 6 август. Киев претендира, че контролира около 100 населени места и повече от 1000 кв. км от руската територия там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че целта на навлизането в Курска област е да се създаде буферна зона, за да бъдат спрени атаките на Москва срещу тежко засегнатата от руски нападения Сумска област в Украйна.

Москва обвинява държавите от НАТО, че подкрепят Киев в инвазията му, като доставят оръжия и боеприпаси на украинската армия и като й предоставят разузнавателни данни.



Столтенберг определи трансграничното настъпление на Украйна като легитимно.

"В продължение на повече от 900 дни Русия води непровокирана война срещу Украйна и извършва безброй атаки срещу Украйна откъм Курска област. Руските войници, танкове и бази там са легитимни цели според международното право", заяви той пред вестника.

