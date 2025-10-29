Старт на изборния ден в Нидерландия

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

И збирателните секции в цяла Нидерландия отвориха врати в 07:30 часа местно време за предсрочните парламентарни избори. Около 13,5 милиона нидерландци с право на глас могат да гласуват до 21:00 часа тази вечер за Камарата на представителите (долната камара).

* Видеото е архивно!

Политическа буря разтърси Нидерландия преди изборите

На няколко места избирателните секции отвориха по-рано, съобщават медиите. Избирателите в Зволе, Арнем и Констрикум можеха да гласуват още след полунощ в студентско кафене и музей. Мобилни избирателни секции отвориха по-рано и на гарите, тъй като всеки ден милиони нидерландци пътуват за работа с влак, включително днес.

На жп гарата в Утрехт имаше опашки пред секциите, видя специалният пратеник на БТА. Секции по традиция се отварят в църкви, джамии, музеи, библиотеки, барове и кафенета, а този път и секции дори в магазин за втора ръка стоки.

Heading into the final stretch as the Netherlands prepares to stage a whirlwind vote tomorrow, the country’s far right, center left and liberals are neck-and-neck in the polls. https://t.co/6QbiClE7JN — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 28, 2025

Не се гласува машинно, а с червен молив – традиция от над 100 години – за да е добре видимо какво избирателят е посочил в дългите близо метър бюлетини. Мястото за гласуване не се скрива със завеса, за „да се вижда какво прави избирателят, без обаче как точно гласува“, както обясни за БТА председател на избирателната секция в катедралата „Св. Мартин“ в Утрехт, построена през 14. век.

Всички избирателни секции трябва да са достъпни за избиратели с физически увреждания. Има и петдесет „нискостимулни”, както ги определя телевизия Ен О Ес, избирателни секции за хора с аутизъм или тревожност.

Дори в деня на изборите предизборната агитация е позволена, с изключение на секциите за гласуване. На много места в Утрехт, където преминават много хора, можеха да се видят агитатори на различни партии, които раздават брошури и говорят с хората.

Според последни данни, огласени снощи, между 35 и 39 процента от избирателите не са решили за кого да гласуват и е много вероятно да го направят в последния момент.

Всички проучвания сочат за победител крайнодясната Партия на свободата но снощи, преди заключителния дебат, бяха огласени последни проучвания, според които Зелените леви – Партията на труда и Д66 приближават партията на Герт Вилдерс и дори я надминават.

Политическо земетресение в Нидерландия

Избиратели, с които БТА разговаря, посочиха, че изборите са много оспорвани и е трудно да бъде предвиден крайният резултат.

Първите резултати от екзитпол ще бъдат огласени след 21 часа (22 часа българско време), след като затворят избирателните секции.