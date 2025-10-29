Свят

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Броят на жертвите растеше непрекъснато

29 октомври 2025, 13:19
Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

ООН: Ураганът

Аферата

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Старт на изборния ден в Нидерландия

Т елата на "най-малко 101 убити, сред които 35 деца, няколко жени и възрастни хора, са били откарани в болници след израелски въздушни удари в рамките на по-малко от 12 часа" в ивицата Газа, заяви днес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, хуманитарна организация, действаща под ръководството на "Хамас", предаде АФП.

Представители на пет болници в палестинската територия потвърдиха това число.

Броят на жертвите растеше непрекъснато, като първоначално беше съобщено за 60 загинали, а след това - за 81, отбелязва Асошиейтед прес.

Директорът на болница "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия заяви, че лечебното заведение е приело още 21 тела на загинали при ударите, сред които седем жени и шест деца. 

Той каза, че очаква броят на жертвите да се увеличи, тъй като много от 45-та ранени, приети в болницата в град Газа, сред които 20 деца, са в критично състояние.

Новата информация дойде, след като израелската армия обяви, че примирието е в сила отново, след като извърши тежки въздушни удари в Газа. Тя заяви, че израелските сили ще продължат да спазват споразумението за примирие, но ще реагират решително на всяко нарушение на споразумението.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Израелски въздушни удари Ивицата Газа Жертви Деца Примирие Хамас Болници Ранени Гражданска защита Палестинска територия
