Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

И зраелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет. Той каза това след поредица от удари по ивицата Газа в отговор на обстрел, при който вчера загина един израелски войник, предаде Франс прес.

"Няма и няма да има имунитет за никого от ръководството на терористичната организация "Хамас" – нито за тези в костюми, нито за тези, които се крият в тунелите", написа Кац в изявление, имайки предвид по-специално политическите лидери на "Хамас", които се намират в Катар.

"Всеки, който вдигне ръка срещу войниците на ЦАХАЛ, ще види ръката си отсечена", заяви министърът след израелски удари, които според болниците и гражданската защита в Газа, която действа под контрола на "Хамас", са причинили смъртта на над 100 души през нощта.

Катар играе ключова роля на посредник в непреки преговори между Израел и "Хамас" от началото на войната през октомври 2023 г., предизвикана от безпрецедентната атака на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израел: Продължаваме бойните действия, докато всички заложници не бъдат върнати

Тази страна от Персийския залив е един от гарантите на крехкото примирие, в сила от 10 октомври, заедно с Египет, САЩ и Турция.

На 9 септември Израел атакува преговарящите от "Хамас" в Доха, което предизвика остра реакция и критики от страна на американския президент Доналд Тръмп, припомня АФП.