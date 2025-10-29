Млад мъж преби жена насред Ямбол

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

З адържан е 31-годишен мъж в Ямбол, нападнал с твърд предмет на улицата и нанесъл телесна повреда в областта на главата на 62-годишна жена, съобщиха от полицията.

Нападението е извършено на 28 октомври, на ул.“Преслав“, в близост до улица „Тимок“. Пострадалата е транспортирана в болница за оказване на медицинска помощ.

Жената е постъпила с открита травма на главата, без опасност за живота, не е хоспитализирана. След направените медицински интервенции е пожелала да бъде освободена за домашно лечение, казаха пред БТА от Спешно отделение на ямболската областна болница „Св. Пантелеймон“.

Разследването на случая продължава, образувано досъдебно производство. Нападателят е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.