Млад мъж преби жена насред Ямбол

Разследването на случая продължава, образувано досъдебно производство

29 октомври 2025, 15:02
З адържан е 31-годишен мъж в Ямбол, нападнал с твърд предмет на улицата и нанесъл телесна повреда в областта на главата на 62-годишна жена, съобщиха от полицията.

Нападението е извършено на 28 октомври, на ул.“Преслав“, в близост до улица „Тимок“. Пострадалата е транспортирана в болница за оказване на медицинска помощ. 

Жената е постъпила с открита травма на главата, без опасност за живота, не е хоспитализирана. След направените медицински интервенции е пожелала да бъде освободена за домашно лечение, казаха пред БТА от Спешно отделение на ямболската областна болница „Св. Пантелеймон“. 

Разследването на случая продължава, образувано досъдебно производство. Нападателят е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.

Източник: БТА, Мира Безус    
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Прекратяването на огъня в Газа е "застрашено" и трябва да бъде "възстановено възможно най-бързо", заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро

Директорът на ТЕЦ-София заяви, че ремонтът в „Дружба“ трябва да приключи през ноември

Той каза това след поредица от удари по ивицата Газа в отговор на обстрел, при който загина израелски войник

<p>Служител по почтеността - ново правило за публичните предприятия</p>

Със законопроекта се въвежда задължение за внедряване на системи за управление на корупционния риск в държавните предприятия

София става център на електронната търговия на 28-29 април 2026 г. с рекордни възможности за networking и бизнес преживяване от ново поколение

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо

Владимир Путин с ранени руски войници от фронта в Украйна

Владимир Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник

Преди окончателния край на делото за смъртта на Чората, полицаите бяха обвинени и осъдени за умишлено убийство, заради което лежаха 8 месеца в затвора

Крал Хуан Карлос разкрива в своите мемоари как е виждал принцеса Даяна по време на летата в Маривент - студена и дистанцирана, с изключение на моментите пред папараците, и отрича слуховете за романс между тях

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал

Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок

Задният вход и стълбищата са украсени с редици от тикви, а пъстри есенни листа каскадно се спускат между колоните на Южния портик

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

